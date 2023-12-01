4 Drama Korea Terbaru Tayang Desember 2023, Bikin Musim Liburan Makin Enjoy

KOREA - Memasuki bulan Desember, banyak deretan tontonan seru yang perlu disaksikan. Salah satunya bila pencinta drama Korea.

Di bulan Desember ini, sederet drakor terbaru akan rilis dan bakal tayang di platform streaming Netflix. Genrenya beragam mulai dari romansa hingga thriller.

Ada pula beberapa drama Korea yang begitu dinantikan karena dibintangi aktris dan aktor Korea ternama. Tontonan tersebut tentu bisa disaksikan di bulan Desember ini.

Penasaran, drama Korea apa saja yang siap tayang di platform streaming berbayar di bulan Desember 2023 ini? Yuk simak!

1. Sweet Home Season 2

Pertama ada Sweet Home Season 2. Ini merupakan sekuel dari drakor Sweet Home yang rilis di tahun 2020.

Sweet Home 2 ini akan kembali menghadirkan aksi menawan dari aktor Song Kang. Drakor ini menceritakan Cha Hyun-Su (Song Kang) kembali bertarung melawan monster untuk meninggalkan markas mereka dan menjelajah dunia.

Sweet Home 2 tayang pada 1 Desember 2023 di Netlfix.

2. Welcome to Samdalri

Kemudian ada drama Korea Welcome to Samdalri. Buat kamu yang ingin menyaksikan drakor genre romansa, drama ini cocok untuk disaksikan di bulan Desember.

Drama Walcome Samdalri ini juga dibintangi dua aktor dan aktris ternama Korea Selatan yakni Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun.

Drakor yang tayang 2 Desember 2023 di Netflix ini menceritakan Jo Yong-Pil (Ji Chang-Wook) seorang peramal cuaca dengan teman masa kecilnya Jo Sam-Dal (Shin Hye Sun).

Jo Yong-Pil dan Jo Sam-Dal bertemu lagi setelah bertahun-tahun dan hubungan mereka berkembang secara romantis.

3. Like Flowers in Sand

Drama Korea Like Flowers in Sand juga akan tayang di Netflix Desember 2023. Drakor ini akan menceritakan tentang kehidupan atlet gulat asal Korea Selatan.

Dibintangi Lee Joo Myung, Jang Dong Yoon hingga Kim Bo Ra, drakor ini memiliki genre yang ringan dan bisa disaksikan bersama keluarga. Like Flowers in Sand ini pun tayang pada 20 Desember 2023.