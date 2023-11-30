Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarah Ahmad Pamer Mercy Rp6 Miliar setelah Nurhidayat Selingkuh dengan LC

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:10 WIB
Sarah Ahmad Pamer Mercy Rp6 Miliar setelah Nurhidayat Selingkuh dengan LC
Sarah Ahmad pamer Mercy Rp6 miliar usai Nurhidayat Selingkuh dengan LC (Foto: Instagram/saraaaahmad)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Sarah Ahmad tak lagi pusing dengan aksi Nurhidayat Haji Haris yang berselingkuh di belakangnya dengan seorang LC. Dia mengaku, bahagia setelah memutuskan berpisah dari pesepak bola asal Makassar itu.

"Very happy. Bahagia banget kayak plong," ujarnya lewat Insta Story ketika ditanya netizen soal kehidupannya usai membongkar perselingkuhan sang suami, pada 29 November 2023.

Sarah Ahmad juga mengungkapkan alasannya berani membongkar perselingkuhan Nurhidayat di media sosial. Dia merasa, tak punya alasan mempertahankan laki-laki yang tidak bisa menghargai dan berkomitmen dalam pernikahan.

"Aku layak untuk bahagia. (Aku) masih muda, bisa kerja, enggak jelek juga ya jadi berhak mendapatkan yang lebih baik dari dia. Mungkin, aku terlalu salmon buat dia yang seleranya ikan asin jambal," katanya lagi.

Sarah Ahmad

Sarah Ahmad pamer Mercy Rp6 miliar usai Nurhidayat selingkuh dengan LC. (Foto: Instagram/@saraaaahmad)

Seakan menegaskan dirinya tak takut kehilangan Nurhidayat, selebgram keturunan Arab Saudi dan Yaman itu terlihat memamerkan Mercy seharga Rp6,3 miliar jelang ulang tahunnya, pada 4 Desember mendatang.

"Early birthday gift dariku untuk diriku sendiri. Menyambut babak baru dalam hidupku. Bye bye peselingkuh," ujarnya menyindir Nurhidayat.

Dalam unggahan berbeda, Sarah Ahmad kembali menyindir keputusan sang suami berselingkuh. "Tak semua orang bisa menemukan berlian. Jangan mengambil batu ketika berlian sudah ada di genggamanmu. Karena tak semua orang bisa memilikinya."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178138/na_daehoon_dan_jule-I4oN_large.jpg
Curhat Na Daehoon usai Diselingkuhi Julia Prastini: Alhamdulillah, Saya Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement