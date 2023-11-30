Sarah Ahmad Pamer Mercy Rp6 Miliar setelah Nurhidayat Selingkuh dengan LC

JAKARTA - Selebgram Sarah Ahmad tak lagi pusing dengan aksi Nurhidayat Haji Haris yang berselingkuh di belakangnya dengan seorang LC. Dia mengaku, bahagia setelah memutuskan berpisah dari pesepak bola asal Makassar itu.

"Very happy. Bahagia banget kayak plong," ujarnya lewat Insta Story ketika ditanya netizen soal kehidupannya usai membongkar perselingkuhan sang suami, pada 29 November 2023.

Sarah Ahmad juga mengungkapkan alasannya berani membongkar perselingkuhan Nurhidayat di media sosial. Dia merasa, tak punya alasan mempertahankan laki-laki yang tidak bisa menghargai dan berkomitmen dalam pernikahan.

"Aku layak untuk bahagia. (Aku) masih muda, bisa kerja, enggak jelek juga ya jadi berhak mendapatkan yang lebih baik dari dia. Mungkin, aku terlalu salmon buat dia yang seleranya ikan asin jambal," katanya lagi.

Sarah Ahmad pamer Mercy Rp6 miliar usai Nurhidayat selingkuh dengan LC. (Foto: Instagram/@saraaaahmad)

Seakan menegaskan dirinya tak takut kehilangan Nurhidayat, selebgram keturunan Arab Saudi dan Yaman itu terlihat memamerkan Mercy seharga Rp6,3 miliar jelang ulang tahunnya, pada 4 Desember mendatang.

"Early birthday gift dariku untuk diriku sendiri. Menyambut babak baru dalam hidupku. Bye bye peselingkuh," ujarnya menyindir Nurhidayat.

Dalam unggahan berbeda, Sarah Ahmad kembali menyindir keputusan sang suami berselingkuh. "Tak semua orang bisa menemukan berlian. Jangan mengambil batu ketika berlian sudah ada di genggamanmu. Karena tak semua orang bisa memilikinya."