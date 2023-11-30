Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Sarah Ahmad, Selebgram Cantik yang Diselingkuhi Pesepak Bola Nurhidayat dengan LC

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:55 WIB
Biodata dan Agama Sarah Ahmad, Selebgram Cantik yang Diselingkuhi Pesepak Bola Nurhidayat dengan LC
Biodata dan agama Sarah Ahmad (Foto: Instagram/saraaaahmad)
JAKARTA - Biodata dan agama Sarah Ahmad mendadak banyak dicari. Pasalnya selebgram cantik ini diselingkuhi oleh suaminya, pesepak bola Nurhidayat Haji Haris dengan seorang LC atau wanita penghibur.

Kabar bahwa bek Persiraja Banda Aceh itu selingkuh dengan LC, diketahui lewat kode-kode yang diberikan Sarah di media sosialnya. Salah satunya lewat unggahan kata bijak soal perselingkuhan.

Sarah Ahmad memiliki nama lengkap Sarah Ahmad Almusaiteer Ia dikenal sebagai seorang selebgram dan juga pengusaha yang lahir pada 4 Desember 1996 dan kini berusia 26 tahun.

Beragama Islam, Sarah Ahmad diketahui merupakan keturunan Arab Saudi dan Yaman. Bahkan ayah dan kakaknya kini masih tinggal di Arab Saudi.

Sarah Ahmad

Biodata dan Agama Sarah Ahmad. (Foto: Instagram/@saraaaahmad)

Sarah sendiri diketahui memiliki sejumlah bisnis yang bergerak di bidang kecantikan. Salah satunya ialah Beauty by Sarah Ahmad dan SA Skin.

Selain itu, ia juga memiliki salon di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang diberi nama Pink! Beauty Bar.

Pada Oktober 2021, Sarah dilamar oleh Nurhidayat di Yogyakarta. Sebelumnya, ia dan Nurhidayat memang menjalin hubungan asmara dan sering kali menggemparkan publik lantaran gaya pacarannya.

Di momen anniversary mereka beberapa tahun lalu, Nurhidayat diketahui sempat menghadiahi Sarah sebuah mobil mewah Mini Cooper Cabrio seharga Rp1 miliar.

Halaman: 1 2
1 2
