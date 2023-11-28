Menyesal Titipkan Nadya Mustika Rahayu ke Panti Asuhan, Sang Ibu: Maaf Anakku

JAKARTA - Ipah Saripah membenarkan kabar yang mengatakan dirinya menitipkan sang putri, Nadya Mustika Rahayu ke panti asuhan saat masih kecil. Hal itu, dia akui, meninggalkan penyesalan untuknya.

"Nadya, mama minta maaf sama kamu. Maafkan ibu, anakku," katanya sambil meneteskan air mata seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (28/11/2023).

BACA JUGA: Sang Ibu Ungkap Alasan Titipkan Nadya Mustika Rahayu ke Panti Asuhan

Dengan kesalahannya di masa lalu, Ipah Saripah mengaku, menerima dengan ikhlas amarah dan kekecewaan sang putri.

"Mama terserah kamu saja. Kamu mau hina atau bully Mama silakan. Mama cuma ingin ketemu sama kamu. Mama ingin berdamai, ingin saling sayang. Cuma itu saja nak," katanya menambahkan.