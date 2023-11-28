Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menyesal Titipkan Nadya Mustika Rahayu ke Panti Asuhan, Sang Ibu: Maaf Anakku

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:30 WIB
Menyesal Titipkan Nadya Mustika Rahayu ke Panti Asuhan, Sang Ibu: Maaf Anakku
Ipah Saripah mohon maaf gegara pernah titipkan Nadya Mustika Rahayu ke panti asuhan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ipah Saripah membenarkan kabar yang mengatakan dirinya menitipkan sang putri, Nadya Mustika Rahayu ke panti asuhan saat masih kecil. Hal itu, dia akui, meninggalkan penyesalan untuknya.

"Nadya, mama minta maaf sama kamu. Maafkan ibu, anakku," katanya sambil meneteskan air mata seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (28/11/2023).

Dengan kesalahannya di masa lalu, Ipah Saripah mengaku, menerima dengan ikhlas amarah dan kekecewaan sang putri.

"Mama terserah kamu saja. Kamu mau hina atau bully Mama silakan. Mama cuma ingin ketemu sama kamu. Mama ingin berdamai, ingin saling sayang. Cuma itu saja nak," katanya menambahkan.

Halaman:
1 2
