JAKARTA - Ipah Saripah membenarkan kabar yang mengatakan dirinya menitipkan sang putri, Nadya Mustika Rahayu ke panti asuhan saat masih kecil. Hal itu, dia akui, meninggalkan penyesalan untuknya.
"Nadya, mama minta maaf sama kamu. Maafkan ibu, anakku," katanya sambil meneteskan air mata seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (28/11/2023).
Dengan kesalahannya di masa lalu, Ipah Saripah mengaku, menerima dengan ikhlas amarah dan kekecewaan sang putri.
"Mama terserah kamu saja. Kamu mau hina atau bully Mama silakan. Mama cuma ingin ketemu sama kamu. Mama ingin berdamai, ingin saling sayang. Cuma itu saja nak," katanya menambahkan.