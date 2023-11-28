Advertisement
HOT GOSSIP

Duta Sheila On 7 Jadi MC dan Nyanyi di Acara Pernikahan, Netizen: Spill Budget!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:55 WIB
Duta Sheila On 7 Jadi MC dan Nyanyi di Acara Pernikahan, Netizen: Spill Budget!
Duta Sheila On 7 jadi MC dan nyanyi di acara pernikahan (Foto: Instagram/pakduta)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis Sheila on 7, Akhdiyat Duta Modjo, mendadak membuah heboh media sosial. Bagaimana tidak, pria 43 tahun itu mendadak tampil bernyanyi dan menjadi pembawa acara di sebuah acara pernikahan.

Momen Duta Sheila On 7 menjadi MC dan penyanyi di pernikahan keponakannya tersebut bahkan viral usai dibagikan oleh akun TikTok @jogjafooddestination pada Minggu, 26 November 2023. Tak sendiri, terlihat pula Eros dan Adam Sheila On 7 tampak hadir dan mengiringi sang vokalis bernyanyi di panggung acara pernikahan tersebut.

Dalam unggahannya, suami dari Adelia Lontoh itu tampak mengenakan beskap berwarna hitam lengkap dengan kain jarik berwarna cokelat. Penampilannya pun semakin sempurna dengan blangkon yang dikenakannya.

Sementara itu, dua rekannya, yakni Eros dan Adam terlihat mengenakan kemeja batik.

Duta Sheila On 7

"Dalam momen berikut ini, dipersilahkan kepada mempelai untuk saling bertatap-tatapan," kata Duta di atas panggung hiburan dengan diiringi musik dari lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki milik Sheila On 7.

"Kalau kemarin nggak aku bolehin kamu, kalau sekarang sudah boleh. Silahkan ditatap. mempelainya, sambil digenggam kedua tangannya. Jangan kepengin yang belum," sambung Duta.

Melihat penampilan Duta yang bertindak sebagai MC dan penyanyi, netizen pun heboh. Bahkan tak sedikit yang meminta cara bagaimana bisa mengundang Duta beserta Eros dan Adam di acara pernikahan.

"spill cara ngundang mas duta dan kisaran deal2an nya," tanya akun 111***.

Halaman:
1 2
