Cium Mesra Istri Usai Bertanding, Duta Sheila On 7 Bikin Heboh Istora Senayan

JAKARTA - Pertandingan Tepok Bulu ‘23 yang digelar oleh Vindes Media tentu saja ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Acara ini dilaksanakan pada Jumat (17/11/2023) di Istora Senayan.

Pertandingan Tepok Bulu kali ini, Vincent Rompies akan berpasangan dengan Akhdiyat Duta Modjo atau Duta Sheila On 7 dalam partai ganda putra melawan Fazley Yaakob/Imran Aqil. Sementara itu partai pembuka akan menampilkan oleh Arya Saloka/Ziva Magnolya melawan Atu Zero/Atita Haris.

Pertandingan ganda campuran dimenangkan oleh Arya Saloka/Ziva Magnolya. Sementara pada ganda putra dimenangkan oleh tim asal Malaysia, Fazley Yaakob/Imran Aqil.