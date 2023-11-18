Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cium Mesra Istri Usai Bertanding, Duta Sheila On 7 Bikin Heboh Istora Senayan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:01 WIB
Cium Mesra Istri Usai Bertanding, Duta Sheila On 7 Bikin Heboh Istora Senayan
Duta Sheila on 7 cium Adelia Lontoh usai Tepok Bulu 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan Tepok Bulu ‘23 yang digelar oleh Vindes Media tentu saja ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Acara ini dilaksanakan pada Jumat (17/11/2023) di Istora Senayan.

Pertandingan Tepok Bulu kali ini, Vincent Rompies akan berpasangan dengan Akhdiyat Duta Modjo atau Duta Sheila On 7 dalam partai ganda putra melawan Fazley Yaakob/Imran Aqil. Sementara itu partai pembuka akan menampilkan oleh Arya Saloka/Ziva Magnolya melawan Atu Zero/Atita Haris.

Pertandingan ganda campuran dimenangkan oleh Arya Saloka/Ziva Magnolya. Sementara pada ganda putra dimenangkan oleh tim asal Malaysia, Fazley Yaakob/Imran Aqil.

Cium Mesra Istri Usai Bertanding, Duta Sheila On 7 Bikin Heboh Istora Senayan

Halaman:
1 2
