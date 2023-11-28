Sinopsis Film Arsenal, Kakak Adik Berjuang di Dunia Kriminal

JAKARTA - Sinopsis film Arsenal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Arsenal juga dikenal sebagai Southern Fury adalah film aksi thriller Amerika tahun 2017 yang dirilis langsung ke video, disutradarai oleh Steven C. Miller dan ditulis oleh Jason Mosberg.

Film ini dibintangi oleh Adrian Grenier, John Cusack, Nicolas Cage (mengulangi perannya dari film "Deadfall" tahun 1993), dan Johnathon Schaech. Film ini dirilis pada 6 Januari 2017 oleh Lionsgate Premiere.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 3%, berdasarkan 30 ulasan, dengan rating 3.30/10.

Sinopsis Film Arsenal

Mikey dan adiknya JP tumbuh dewasa di jalanan dengan kejahatan, bisbol, dan saling melindungi sebagai saudara. Mikey melindungi JP saat ia tanpa sengaja melihat Pamannya Rich yang melakukan bunuh diri dengan senapan. Mikey menjadi saksi saat Eddie menyiksa dan membunuh seseorang yang melanggar kehendaknya di belakang Video Arcade. Kemudian, Mikey memberikan pekerjaan pemotongan rumputnya kepada JP.

Dua puluh tiga tahun kemudian, sebagai orang dewasa, Mikey keluar dari penjara dan JP menjalankan perusahaan konstruksi yang sukses. Sal, seorang teman detektif JP, memperingatkannya tentang Mikey yang terlibat dalam narkoba.

Keluarga merayakan piknik 4 Juli bersama Mikey, istrinya Vicki, dan putrinya Alexis yang merupakan keluarga yang bermasalah, sementara JP dan keluarganya adalah keluarga Amerika yang normal. JP meminjamkan USD10.000 kepada Mikey untuk perawatan behel putrinya, tetapi Mikey menggunakan uang itu untuk membeli narkoba demi keuntungan cepat. Narkoba itu dicuri dan uang Mikey hilang.

Mafia nakal Eddie King bertemu dengan Mikey di klub, dan mereka sepakat untuk menyelenggarakan penculikan Mikey. Eddie menghubungi saudaranya, JP, dan menuntut tebusan sebesar USD350.000 untuk membebaskan Mikey. Mikey dipukuli dan foto-fotonya dikirim kepada JP.

BACA JUGA: