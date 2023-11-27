Sinopsis Film Death Wish, Bruce Willis dan Dendam Kesumat yang Membara

JAKARTA - Sinopsis film Death Wish akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Death Wish adalah film aksi thriller pembalasan dendam Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Eli Roth dan ditulis oleh Joe Carnahan.

Film ini merupakan remake dari film tahun 1974 dengan judul yang sama serta reboot dari seri film Death Wish, yang didasarkan pada novel tahun 1972 karya Brian Garfield. Film ini dibintangi oleh Bruce Willis sebagai Paul Kersey, seorang dokter di Chicago yang berusaha membalas dendam pada para pria yang menyerang keluarganya. Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, dan Kimberly Elise juga membintangi film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 18% berdasarkan 163 ulasan dan rating rata-rata 4,1/10.

Sinopsis Film Death Wish

Ahli bedah trauma Paul Kersey tinggal dengan istrinya, Lucy, dan putrinya, Jordan, di Chicago. Ketika keluarga tersebut mengunjungi sebuah restoran dengan saudara Paul, Frank, Miguel, seorang valet, secara rahasia menyalin alamat mereka setelah mendengar bahwa mereka berencana pergi. Namun, tiba-tiba Paul dipanggil ke rumah sakit, dan Jordan serta Lucy pulang ke rumah tepat saat tiga penjahat bersenjata masuk, yang menyebabkan Lucy dan Jordan ditembak saat mereka mencoba melawan. Lucy tewas dan Jordan selamat tetapi dalam keadaan koma.

Paul menjadi frustrasi dengan kurangnya kemajuan polisi dalam kasus ini, mempertimbangkan untuk membeli senjata api. Ketika seorang anggota geng dibawa ke rumah sakit dan senjatanya jatuh, Paul diam-diam mengambilnya dan berlatih menembak. Kemudian, dia menggunakannya untuk menghentikan perampokan mobil, melukai tangan kirinya dalam prosesnya. Video rekaman perampokan mobil itu menjadi viral, membuat Paul dijuluki "Grim Reaper". Setelah merawat seorang anak yang diserang karena menolak menjual obat-obatan bagi seorang dealer yang menyebut dirinya "Ice Cream Man", Paul menembaknya di siang hari.

Berita terus-menerus menunjukkan pendapat yang terbagi antara dukungan dan kecaman terhadap perang yang dikembangkan oleh Paul melawan penjahat kekerasan. Kemudian di rumah sakit tempat Paul bekerja, Paul mengenali Miguel yang sekarat di meja operasinya mengenakan jam tangan yang dicuri dari rumahnya. Paul membobol ponsel Miguel, yang membawanya ke sebuah toko minuman keras yang memperjualbelikan barang curian.

Pemiliknya, Ponytail, mengenali Paul dan mengirim pesan kepada penjahat lain, Fish. Fish menyusup dan secara tidak sengaja membunuh Ponytail saat mencoba menembak Paul. Fish mengidentifikasi anggota kedua dari kelompok itu, Joe, sebelum Paul membunuhnya. Polisi mengunjungi Paul untuk membahas kasus itu; setelah itu, dia menghancurkan ponsel untuk menghilangkan jejaknya. Menemukan Joe di bengkel mobil, dia menyiksanya. Joe mengungkapkan bahwa pencuri ketiga, Knox, yang membunuh Lucy, sebelum Paul membunuhnya.