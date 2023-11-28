Sinopsis Film The Commuter, Liam Neeson Terjebak Konspirasi Pembunuhan di KRL

JAKARTA - Sinopsis film The Commuter akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film The Commuter adalah film aksi thriller Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan ditulis oleh Byron Willinger, Philip de Blasi, dan Ryan Engle.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, dan Sam Neill. Ceritanya mengikuti seorang pria yang tanpa disadari direkrut ke dalam konspirasi pembunuhan setelah bertemu dengan seorang wanita misterius saat naik kereta setiap hari.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 56% berdasarkan 214 ulasan, dengan rating rata-rata 5,4/10.

Sinopsis Film The Commuter

Michael MacCauley, seorang mantan petugas NYPD yang beralih profesi menjadi agen asuransi, melakukan perjalanan harian dengan kereta yang sama di Jalur Hudson dari Tarrytown menuju Grand Central Terminal. Tiba-tiba, ia dipecat dari pekerjaannya, yang mengancam keamanan keuangan keluarganya. Daripada memberitahu istri dan anaknya tentang pemecatan itu, ia membagikan informasi tersebut kepada Murphy, mantan rekannya yang masih menjadi polisi.

Di kereta pulang, Michael bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Joanna, yang mengajukan situasi "hipotetis": ia meminta Michael untuk menemukan "Prynne," alias dari seorang penumpang tak dikenal yang diklaim Joanna memiliki barang curian. Joanna mengatakan kepada Michael bahwa ia akan menemukan USD25.000 di kamar mandi dan akan dibayar USD75.000 lagi setelah tugasnya selesai. Dengan mengacu pada masa lalu Michael sebagai mantan polisi, Joanna pergi, dan Michael menemukan USD25.000 tersebut.

Michael mencoba meninggalkan kereta dengan uang tersebut, namun dihentikan oleh seorang remaja yang membawa amplop berisi cincin pernikahan istrinya, yang memberitahunya itu adalah peringatan. Tidak dapat menghubungi istrinya lewat telepon, ia diam-diam mendekati sesama penumpang kereta, Walt, menulis pesan di surat kabarnya untuk menghubungi polisi. Michael meninggalkan pesan suara kepada Murphy yang menjelaskan situasinya, dan mendapat telepon dari Joanna yang mengancam dirinya dan keluarganya. Joanna mengatakan kepadanya bahwa kereta tersebut dipasangi kamera tersembunyi, dan untuk melihat ke luar, di mana ia melihat Walt didorong ke depan bus yang sedang bergerak dan tewas. Joanna mengarahkan Michael kepada pelacak GPS di jaketnya untuk ditanam pada Prynne.

Michael berhasil meyakinkan konduktor untuk melakukan pemeriksaan keamanan secara acak, dengan mengatakan bahwa ia telah mengamati aktivitas mencurigakan dari beberapa penumpang. Namun, ketika konduktor mencoba memeriksa tas seorang wanita, wanita itu bersikeras dengan keras. Seorang pria langsung meninggalkan gerbong tersebut, dan Michael mengikutinya, namun pria itu menyerangnya, dan Michael menanamkan pelacak pada pria tersebut. Murphy menelepon kembali dan menjelaskan bahwa Prynne adalah saksi kunci dalam dugaan bunuh diri pejabat kota Enrique Mendez, membuat Michael menyadari bahwa Prynne akan dibunuh dan bahwa Michael sedang dijebak. Di gerbong yang sepi, Michael menemukan mayat pria yang telah ditandai dengan pelacak dan sebuah lencana yang mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah agen FBI. Joanna menelepon, menegur Michael karena menandai orang yang salah, dan memperingatkan bahwa seorang penumpang lain melaporkan aktivitas mencuriganya kepada polisi, yang menghentikan kereta untuk menyelidiki. Michael bersembunyi dengan mayat di bawah gerbong tersebut, namun kehilangan USD25.000.

