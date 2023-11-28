Cerita Najmah Fariza Disapa Bunda saat Karantina Top 10 Trending Star

JAKARTA - Ajang Trending Star menjadi pengalaman berharga bagi salah satu pesertanya, Najmah Fariza. Pasalnya, dia harus meninggalkan anak-anaknya demi menjalani karantina di House of Trending di Jakarta.

“Waktu tahu masuk Top 10, aku happy banget dan enggak sabar masuk rumah karantina dan bertemu peserta Trending Star lainnya," kata peserta asal Bandung, Jawa Barat tersebut.

Walau antusias, namun ada beban di hati Najmah Fariza karena harus menitipkan anak-anaknya kepada sang suami. "Semoga lewat Trending Star ini aku bisa menggapai impianku menjadi seorang penyanyi bintang,” ujarnya menambahkan.

Selama menjalani karantina, Najmah mengaku, mengoleksi berbagai pengalaman berharga. Seperti menjalani berbagai kegiatan bermanfaat dari pelatihan vokal, public speaking, pengembangan karakter, olahraga pagi, hingga vocal directing.

“Karena aku sudah punya anak, teman-teman manggil aku 'Bunda' di House of Trending. Aku sekamar sama Iris dan Maretha. Seru sebenarnya, tapi harus banyak sabar kalau mereka berdua sedang bercanda," tuturnya sambil tertawa.

