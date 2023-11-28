Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Najmah Fariza Disapa Bunda saat Karantina Top 10 Trending Star

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:44 WIB
Cerita Najmah Fariza Disapa Bunda saat Karantina Top 10 Trending Star
Cerita Najmah Fariza dipanggil Bunda saat karantina Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Trending Star menjadi pengalaman berharga bagi salah satu pesertanya, Najmah Fariza. Pasalnya, dia harus meninggalkan anak-anaknya demi menjalani karantina di House of Trending di Jakarta. 

“Waktu tahu masuk Top 10, aku happy banget dan enggak sabar masuk rumah karantina dan bertemu peserta Trending Star lainnya," kata peserta asal Bandung, Jawa Barat tersebut.

Walau antusias, namun ada beban di hati Najmah Fariza karena harus menitipkan anak-anaknya kepada sang suami. "Semoga lewat Trending Star ini aku bisa menggapai impianku menjadi seorang penyanyi bintang,” ujarnya menambahkan.

Selama menjalani karantina, Najmah mengaku, mengoleksi berbagai pengalaman berharga. Seperti menjalani berbagai kegiatan bermanfaat dari pelatihan vokal, public speaking, pengembangan karakter, olahraga pagi, hingga vocal directing

“Karena aku sudah punya anak, teman-teman manggil aku 'Bunda' di House of Trending. Aku sekamar sama Iris dan Maretha. Seru sebenarnya, tapi harus banyak sabar kalau mereka berdua sedang bercanda," tuturnya sambil tertawa.

Untuk kenyamanan para peserta, House of Trending diperlengkapi furniture dari Starlead, dari meja makan, sofa, botol minum peserta, kursi dan meja kayu, alat makan, hingga kasur yang nyaman.

Starlead merupakan perusahaan manufaktur dan furnitur rumah tangga yang menyediakan berbagai produk dan layanan rumah tangga dengan harga terjangkau. Salah satu produknya adalah satu set meja makan yang terbuat dari batu sinter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement