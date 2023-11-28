Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sekamar dengan Jeyma di House of Trending, Naura Maritza: Sudah Kayak Kakak Sendiri

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:21 WIB
Sekamar dengan Jeyma di House of Trending, Naura Maritza: Sudah Kayak Kakak Sendiri
Naura Maritza ungkap pengalamannya menjalani karantina di House of Trending. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Naura Maritza, Top 10 Trending Star mengungkapkan pengalamannya menjalani karantina di House of Trending. Bersama peserta lain, dia menjalani berbagai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan sebagai penyanyi profesional. 

Kegiatan yang dijalani Naura di tempat karantina adalah pelatihan vokal, pengembangan karakter, vocal directing, olahraga setiap pagi, hingga public speaking. Semua kegiatan tersebut, dijalaninya di bawah bimbingan para tutor dan pelatih profesional. 

“Bisa menjadi bagian dari Top 10 Trending Star bikin aku terharu, bahagia, sekaligus bangga. Semuanya jadi satu deh. Ajang ini membuat aku semangat untuk mengejar mimpi menjadi bintang," ujar peserta asal Tangerang, Banten tersebut. 

Alih-alih berkompetisi, Naura Maritza mengaku, para peserta Trending Star sudah seperti keluarga baginya. "Kebetulan aku sekamar dengan Kak Jeyma. Asik banget. Kadang, kami latihan nyanyi bersama, saling curhat, dan tak ada jaim-jaim. Dia sudah kayak kakak sendiri sih," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
