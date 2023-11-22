Advertisement
Febrina Fransisca Gunakan Hadiah Trending Star 2023 untuk Kembangkan Diri

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |23:01 WIB
Febrina Fransisca Gunakan Hadiah Trending Star 2023 untuk Kembangkan Diri
Febriana Fransisca juara Trending Star 2023 (Foto: IG Febriana)
A
A
A

JAKARTA - Febrina Fransisca menjadi juara di ajang pencarian bakat, Trending Star 2023. Ia berhasil mengalahkan Joko Sinyo dan Jeyma Monica di babak Grand Final.

Berkat kesuksesannya keluar sebagai pemenang, secara otomatis Febrina dihadiahi uang tunai sebesar Rp50 juta. Tak hanya itu, pemenang juga berkesempatan untuk dibuatkan single lagu, serta Music Video akan diproduksi di luar negeri di bawah naungan label musik HITS Records dan manajemen Star Media Nusantara.

Dengan mendapatkan hadiah Rp50 juta, Febrina mengaku kalau uang tersebut bakal ia gunakan sebagai pengembangan dirinya di dunia tarik suara.

Febrina Fransisca Gunakan Hadiah Trending Star 2023 untuk Kembangkan Diri

"Hadiahnya aku mendapatkan Rp50 juta dari Trending Star dan Rp20 juta dari Darma Express kayak klinik kecantikan gitu. Kalau sampai saat ini aku belum tau, tetapi tujuannya aku gunakan untuk pengembangan karier,"ungkap Febrina Fransisca saat ditemui di MNC Studios, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (22/11/2023).

Terkait pengembangan karier disinggung Febrina itu, salah satunya keinginannya yakni mampu menciptakan lagu, atau karyanya sendiri di dunia tarik suara.

Meskipun berbekal pengalaman minim, namun setidaknya dirinya telah menciptakan lagu berjudul Aku Tak Sanggup berkisah tentang kehilangan, yang dibawakan pada babak Grand Final Trending Star 2023.

"Juara satu bukan akhir tetapi hebat banget perjuangan di diri aku, dimana aku lakukan setelah ini, aku ingin berkarya dan Trending Star membuka jalan aku untuk bisa bikin lagu," ucap Febrina.

 BACA JUGA:

