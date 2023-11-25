Aksi Keji Rio Dewanto dalam Film 13 Bom Di Jakarta, Bikin Teror hingga Tampil Bengis

Rio Dewanto bermain di film terbaru berjudul 13 Bom Di Jakarta. (Foto: Dok. 13 Film Di Jakarta)

JAKARTA - Rio Dewanto menghadirkan teror dan meledakkan bom di 13 titik yang tersebar di penjuru Jakarta. Aksi ini akan dilakukannya dalam film terbarunya yang bertajuk 13 Bom Di Jakarta.

Film besutan sutradara Angga Dwimas Sasongko itu, Rio Dewanto didapuk memerankan karakter Arok seorang pemimpin kelompok terorisme dalam film 13 Bom di Jakarta.

Film bergenre aksi-spionase ini nantinya menyuguhkan beragam teror, kejar-kejaran mobil, hujan peluru, ledakan, dan aksi laga. Sedikit bocoran mengenai aksi Rio Dewanto dimunculkan dalam trailer yang telah dirilis.

Trailer langsung memperlihatkan kengerian akibat huru hara yang diciptakan Arok. Pengeboman besar yang dilakukan Arok dan kelompok terorisnya membuat Badan Kontra Terorisme Indonesia terdesak untuk segera bertindak, dan melindungi seluruh warga sipil Ledakan dahsyat langsung menciptakan ketakutan dan kepanikan yang selalu menyelimuti kehidupan warga sipil setiap detiknya.

Rio Dewanto menjanjikan aksi tak biasa terutama adegan ledakan di mana akan menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah perfilman Indonesia.