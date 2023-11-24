Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Undang Keluarga Inti, Nadya Mustika Rahayu akan Dinikahkan Wali Hakim

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:05 WIB
Tak Undang Keluarga Inti, Nadya Mustika Rahayu akan Dinikahkan Wali Hakim
Nadya Mustika Rahayu akan dinikahkan wali hakim (Foto: Instagram/nadyamustikarahayu)
A
A
A

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Fitrah Rosadi dikabarkan akan menikah hari ini, Jumat (24/11/2023). Rencananya, akan nikah mereka akan digelar di Gedong Putih, Bandung, Barat, Jawa Barat pada pukul 14.00 WIB.

Akan tetapi, Nadya justru disebut tak memberi tahu kakaknya, Heru Baraya, diacara pernikahannya. Bahkan keluarga kandungnya pun hanya mengetahui perihal acara pernikahan Nadya dan Iqbal dari media.

"Mengenai pernikahan Nadya yang kedua kali, sama sekali keluarga kami, keluarga kandungnya tidak ada yang dikonfirmasi, diberitahu pun enggak ada. Sama sekali keluarga kandung pun enggak ada yang tahu," ujar Heru saat diwawancarai awak media, Kamis, 23 November 2023.

"Kita tahu semuanya dari media, dari sosial media, wartawan juga yang ngasih tahu ke saya. Saya sempat cek, ternyata infonya itu benar," sambungnya.

Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi

Lantaran tak mengundang keluarga kandungnya, Nadya pun dikonfirmasi menggunakan wali hakim. Bahkan hal tersebut telah dibenarkan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Parongpong, A Hasyim Azhari.

Saat ditanya perihal keluarga kandung Nadya yang tidak dilibatkan dalam proses ijab kabul, Azhari mengaku tak tahu-menahu.

"Walinya adalah wali hakim, Ketua KUA Kecamatan, saya sendiri,” beber Hasyim.

“Kalau itu saya tidak tahu karena memang fotocopy KTP aslinya memang sudah ada. Prosesnya berjalan seperti biasa aja gitu," tambahnya.

