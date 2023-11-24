Sinopsis Film Rush, Rivalitas Paling Dramatis Sepanjang F1

JAKARTA - Sinopsis film Rush akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rush adalah film olahraga biografi tahun 2013 yang berpusat pada persaingan dua pembalap Formula Satu, yaitu James Hunt dari Britania Raya dan Niki Lauda dari Austria, pada musim balap motor tahun 1976.

Film ini ditulis oleh Peter Morgan, disutradarai oleh Ron Howard, dan dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Hunt dan Daniel Brühl sebagai Lauda.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 88% berdasarkan 238 ulasan dengan rata-rata rating 7,5/10.

Sinopsis Film Rush

James Hunt, individu yang berani dan percaya diri, dan Niki Lauda, seorang jenius teknis yang tenang dan kalkulatif yang mengandalkan latihan dan ketepatan, adalah pembalap mobil balap yang luar biasa yang pertama kali mengembangkan persaingan sengit pada tahun 1970 di balapan Formula Tiga di London, ketika kedua mobil mereka berputar sebelum Hunt memenangkan perlombaan itu. Lauda mengambil pinjaman bank besar dari Raiffeisen Bank Austria untuk masuk ke tim Formula Satu BRM, bertemu rekan timnya, Clay Regazzoni, untuk pertama kalinya.

Sementara itu, Hesketh Racing, tim balap yang masih muda di mana Hunt membela, masuk ke Formula Satu. Lauda kemudian bergabung dengan Scuderia Ferrari dengan Regazzoni dan memenangkan kejuaraan pertamanya pada tahun 1975. Hesketh ditutup setelah gagal mendapatkan sponsor, tetapi Hunt bergabung dengan tim McLaren. Selama ini, Hunt menikahi supermodel Suzy Miller, sementara Lauda menjalin hubungan dengan sosialita Jerman, Marlene Knaus.

Musim 1976 dimulai dengan Lauda mendominasi dua balapan pertama sementara Hunt kesulitan mengejar. Hunt memenangkan Grand Prix Spanyol, tetapi didiskualifikasi setelah inspeksi pasca-balapan menghasilkan keputusan bahwa lebar mobilnya melebihi yang diizinkan. Mengalami kesulitan untuk mematuhi aturan F1, McLaren mengalami serangkaian kemunduran balapan, dan situasi Hunt semakin memburuk ketika Suzy memulai hubungan dengan aktor Richard Burton.

Setelah bercerai, semangat kompetitif Hunt pulih dan, ketika diskualifikasi di Spanyol dibatalkan, poin yang dikembalikan menempatkannya dalam persaingan kejuaraan. Lauda menikahi Marlene dalam sebuah upacara pribadi tetapi mulai memiliki kekhawatiran tentang efek kebahagiaannya yang baru ditemukan, khawatir bahwa ia telah menjadi rentan sebagai pembalap, karena sekarang ia memiliki sesuatu yang bisa ia kehilangan.

Pada hari Grand Prix Jerman, Lauda mengadakan pertemuan pembalap, mendesak komite F1 untuk membatalkan balapan karena hujan deras di Nürburgring Nordschleife yang terkenal berbahaya; pemungutan suara menentang pembatalan setelah Hunt mengargumentasikan bahwa Lauda mencoba untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam kompetisi dengan mengurangi jumlah balapan yang tersisa pada saat Lauda sudah memiliki keunggulan poin yang signifikan menuju kejuaraan musim.

