Sinopsis Film Brahms The Boy II, Teror Boneka Laknat

JAKARTA - Sinopsis film Brahms The Boy II akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Brahms: The Boy II adalah film horor supernatural Amerika Serikat tahun 2020.

Film ini dibintangi oleh Katie Holmes, Ralph Ineson, Christopher Convery, dan Owain Yeoman. Film merupakan sekuel dari film tahun 2016, The Boy, film ini disutradarai oleh William Brent Bell dan ditulis oleh Stacey Menear, yang juga merupakan sutradara dan penulis naskah dari film aslinya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 11% berdasarkan 57 ulasan, dengan rating rata-rata 3,6/10.

Sinopsis Film Brahms The Boy II

Liza dan putranya Jude diserang di rumah mereka larut malam, setelah Liza mendengar suara di lantai bawah yang ia selidiki. Dia kemudian ditangkap oleh dua orang bertopeng dan mengalami luka di kepala.

Liza dan Jude trauma akibat peristiwa itu. Kemudian, Liza dihantui oleh mimpi buruk sementara Jude tetap trauma bahkan setelah terapi, dan hanya berkomunikasi melalui secarik kertas. Suami Liza, Sean, menyarankan mereka pindah ke pedesaan untuk pemulihan. Keluarga itu pindah ke sebuah rumah besar, tanpa menyadari sejarah gelap di dalamnya.

Saat tiba di rumah besar itu, mereka menjelajahi properti tersebut, dan Jude menemukan sebuah boneka porselen yang terkubur di tanah. Liza dan Sean menjelajahi sebuah rumah besar di dekatnya.

Menyadari bahwa Jude hilang, Liza mencarinya dan menemukannya memiliki boneka itu. Terdorong oleh koneksi Jude dengan boneka itu, Liza membersihkan "Brahms," membuat boneka itu terlihat seperti baru.

Keesokan harinya, Liza dan Jude berjalan-jalan di sekitar properti sesuai permintaan Jude. Mereka bertemu dengan Joseph, penjaga properti, dan anjingnya. Ketegangan muncul ketika Sean mendorong Liza untuk membicarakan peristiwa perampokan, namun Liza menolak.

Kembali di dalam rumah, Liza dan Sean mendengar Jude berbicara di kamarnya. Mereka bertanya apakah ia sedang berbicara dengan Brahms dan Jude menulis 'ya' di secarik kertas. Kejadian aneh terjadi di sekitar rumah, dan Sean serta Liza membahas perubahan perilaku Jude dengan terapis mereka.

Joseph berbicara dengan Jude tentang anjingnya yang hilang, namun sepertinya tidak ada yang melihat anjing tersebut. Liza menemukan gambar-gambar yang mengganggu, dan mengira bahwa gambar-gambar itu digambar oleh Jude. Kemudian malamnya, keluarga itu makan malam dan Jude menulis di secarik kertasnya bahwa piring Brahms hilang.