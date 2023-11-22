Sinopsis Film Mortdecai, Aksi Kocak Johnny Depp

JAKARTA - Sinopsis film Mortdecai akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Mortdecai adalah film komedi aksi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh David Koepp dan ditulis oleh Eric Aronson.

Film ini diadaptasi dari seri novel Mortdecai yang ditulis oleh Kyril Bonfiglioli. Film ini dibintangi oleh Johnny Depp dalam peran utama dan menampilkan Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Olivia Munn, Paul Bettany, dan Jeff Goldblum.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 12% berdasarkan 112 ulasan dan rating rata-rata 3,50/10.

Sinopsis Mortdecai

Lord Charlie Mortdecai, seorang 'pedagang seni' dan penipu, diserang di Hong Kong oleh salah satu korban-korbannya, seorang gangster bernama Fang. Jock, pelayan setia Mortdecai, menyelamatkan tuannya sebelum mereka dibunuh.

Kembali ke London, Mortdecai dan istrinya, Johanna, mempertimbangkan cara untuk membayar hutang pajak mereka yang sangat besar. Pada saat yang sama di Oxford, lukisan karya Francisco Goya menjadi target pencurian besar-besaran, yang mengakibatkan pembunuhan seorang pemulih seni. Inspektur Alistair Martland ditugaskan untuk menangani kasus tersebut.

Dia, yang sudah mencintai Johanna sejak kuliah, memberikan tekanan pada Mortdecai untuk membantunya. Martland yakin tersangka utamanya adalah Emil Strago. Mortdecai setuju untuk membantu dengan imbalan 10% dari uang asuransi.

Mortdecai melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan dunia seni, termasuk Spinoza, seorang penyelundup seni. Saat mereka bertengkar, Strago tiba dan menembak mereka, membunuh Spinoza; Mortdecai lolos tanpa cedera, meskipun secara tidak sengaja menembak Jock dalam proses tersebut. Johanna bertemu dengan 'The Duke', yang mengetahui pencuri tersebut dan mengatakan bahwa lukisan tersebut menyembunyikan lokasi harta karun emas Nazi.

Mortdecai diculik oleh preman yang bekerja untuk seorang Rusia bernama Romanov karena mereka mengira Mortdecai memiliki lukisan itu. Romanov mengancam akan menyiksa kecuali Mortdecai menyerahkannya, tetapi dia lolos melalui jendela dengan Jock.

Martland mengirim Mortdecai ke Amerika untuk bertemu dengan calon pembeli Goya, Milton Krampf. Berencana untuk menjual Rolls-Royce kesayangannya kepada orang Amerika, dia mencoba melihat apakah Krampf terlibat dengan pencurian itu. Setelah Mortdecai tiba di Los Angeles, Krampf menunjukkan kepadanya bahwa Goya diselundupkan ke AS dalam Rolls setelah dicuri dari Strago dan disimpan di sana.

