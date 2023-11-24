Sinopsis Film Sicario Day of the Soldado, AS vs Meksiko Atasi Kartel

JAKARTA - Sinopsis film Sicario: Day of the Soldado akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Sicario: Day of the Soldado adalah film aksi-thriller Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Stefano Sollima dan ditulis oleh Taylor Sheridan.

Film ini dibintangi oleh Benicio del Toro, Josh Brolin, Jeffrey Donovan, dan Raoul Trujillo yang mengulangi peran mereka, dengan Isabela Moner, Manuel Garcia-Rulfo, dan Catherine Keener bergabung dalam jajaran pemainnya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Day of the Soldado mendapat peringkat persetujuan 62% berdasarkan 290 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,3/10.

Sinopsis Film Sicario Day of the Soldado

Sebuah serangan bom bunuh diri oleh ISIS di sebuah toko kelontong di Kansas City menewaskan lima belas orang. Sebagai respons, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan petugas CIA Matt Graver untuk menerapkan langkah-langkah ekstrem untuk melawan kartel narkoba Meksiko yang diduga telah menyelundupkan para teroris melintasi perbatasan AS-Meksiko.

Graver dan Departemen Pertahanan memutuskan opsi terbaik adalah memicu perang antara kartel-kartel utama, dan Graver merekrut operatif Alejandro Gillick untuk misi tersebut. Graver juga bertemu dengan pejabat PMC, Andy Wheeldon, untuk mendapatkan tentara bayaran, helikopter, dan peralatan komunikasi terenkripsi agar AS bisa menjaga penyangkalan yang masuk akal saat melawan kartel-kartel Meksiko.

Gillick membunuh seorang pengacara terkemuka dari kartel Matamoros di Kota Meksiko sementara Graver dan timnya menangkap Isabel Reyes, putri Carlos Reyes (bos kartel narkoba Sonora, saingan dari Matamoros), dalam operasi bendera palsu.

Graver, Gillick, dan tim mereka membawa Isabel ke sebuah rumah aman di Texas. Mereka menyelenggarakan serbuan DEA dan berpura-pura menyelamatkannya, membuatnya percaya bahwa dia telah ditangkap oleh kartel Matamoros. Mereka membawanya ke pangkalan militer Amerika sementara tim mengatur kepulangannya ke Meksiko.

Mereka berencana meninggalkannya di depot Polisi Federal Meksiko yang terletak di wilayah yang dikuasai oleh saingan ayahnya untuk lebih memperburuk konflik antar-kartel. Namun, setelah mereka memasuki Meksiko, pengawal polisi yang korup berbalik melawan mereka dan menyerang kendaraan lapis baja Amerika. Dalam baku tembak yang terjadi, Graver dan timnya membunuh 25 polisi Meksiko untuk meloloskan diri dari penyerbuan.

Di tengah kekacauan itu, Isabel melarikan diri ke padang gurun. Gillick mengejarnya sendirian sementara tim lainnya kembali ke Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Amerika menentukan bahwa setidaknya dua dari pelaku bom bunuh diri di Kansas City sebenarnya adalah teroris dalam negeri, bukan warga negara asing, dan oleh karena itu tidak diselundupkan ke Amerika Serikat oleh kartel-kartel.