Sinopsis Film Conspiracy Theory, Mel Gibson yang Terobsesi Konspirasi Dunia

JAKARTA - Sinopsis film Conspiracy Theory akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Conspiracy Theory adalah sebuah film thriller aksi politik Amerika Serikat tahun 1997 yang disutradarai oleh Richard Donner.

Film ini dibintangi oleh Mel Gibson, Julia Roberts, dan Patrick Stewart, naskah asli karya Brian Helgeland berkisah tentang seorang sopir taksi eksentrik yang percaya bahwa banyak peristiwa dunia dipicu oleh konspirasi pemerintah, dan seorang pengacara Departemen Kehakiman yang terlibat dalam kehidupannya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi film ini skor 57% berdasarkan ulasan dari 44 kritikus.

Sinopsis Film Conspiracy Theory

Jerry Fletcher (Mel Gibson), seorang sopir taksi di New York City yang juga pecinta teori konspirasi, terus-menerus mengemukakan ide-idenya kepada Alice Sutton (Julia Roberts), seorang pengacara di Departemen Kehakiman AS. Dia bersikap ramah padanya karena Jerry pernah menyelamatkannya dari perampokan, namun tidak menyadari bahwa Jerry memata-matai dia di rumahnya.

Pekerjaannya sendiri adalah untuk memecahkan misteri pembunuhan ayahnya. Melihat aktivitas yang mencurigakan di mana-mana, Jerry mengidentifikasi beberapa pria sebagai pekerja CIA, mengikuti mereka ke dalam sebuah gedung, dan akhirnya ditangkap. Introgator menyuntikkan LSD ke tubuh Jerry dan mengintrogasinya dengan penyiksaan.

Jerry mengalami halusinasi yang mengerikan dan kilas balik, panik, dan berhasil melarikan diri dengan melumpuhkan interogator dengan menggigit hidungnya dan menendangnya.

Kemudian, setelah ditangkap lagi, Jerry diikat dengan borgol ke tempat tidur rumah sakit dan dipaksa untuk tertidur karena efek obat. Alice mengunjungi Jerry, dan Jerry berhasil meyakinkannya untuk menukar catatan medisnya dengan tahanan di tempat tidur sebelahnya atau dia akan mati keesokan paginya. Ketika Alice kembali keesokan harinya, tahanan tersebut telah meninggal, diduga karena serangan jantung.

CIA, FBI, dan lembaga lainnya ada di sana, dipimpin oleh psikiater CIA Dr. Jonas yang hidungnya dibalut. Sementara itu, Jerry pura-pura mengalami serangan jantung dan, dengan bantuan Alice, melarikan diri lagi. Ketika Alice dan Agen FBI Lowry sedang memeriksa barang-barang pribadi Jerry, CIA datang dan menyita semuanya. Dia menolak tawaran Lowry untuk bekerja sama dengannya, dan kembali ke mobilnya untuk menemukan Jerry bersembunyi di kursi belakang.

Mereka meninggalkan rumah sakit dan, dalam perjalanan ke apartemen Jerry, Jerry menjelaskan bahwa seseorang kemungkinan mengikutinya. Berusaha menghindari kejaran mobil, Alice pindah jalur dan berhenti, menemukan bahwa orang itu adalah Lowry; dia meyakinkannya untuk meninggalkannya sampai dia memiliki lebih banyak informasi untuk diberikan dan Lowry pergi. Mereka masuk ke apartemen Jerry yang sangat aman, di mana Jerry menceritakan tentang buletin konspirasi yang dia buat.

