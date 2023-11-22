Sinopsis Film The Tourist, Tipu Daya Angelina Jolie Kabur dari Kejaran Polisi

JAKARTA - Sinopsis film The Tourist akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film The Tourist adalah film thriller romantis Amerika tahun 2010 yang ditulis bersama dan disutradarai oleh Florian Henckel von Donnersmarck dan dibintangi oleh Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, dan Timothy Dalton.

The Tourist merupakan remake dari film Prancis tahun 2005 berjudul Anthony Zimmer. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 21% berdasarkan 173 ulasan, dan rating rata-rata 4,4/10.

Sinopsis Film The Tourist

Seorang wanita Inggris, Elise Clifton-Ward, diikuti oleh polisi Prancis di pusat kota Paris yang bekerja sama dengan Scotland Yard di bawah arahan Inspector John Acheson. Acheson telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengejar Alexander Pearce, kekasih Elise, yang memiliki tunggakan pajak sebesar £744 juta, dan diyakini telah melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya.

Dia juga diburu oleh Reginald Shaw, seorang mafia dari siapa Pearce mencuri $2,3 miliar. Di sebuah kafe di Paris, Elise menerima instruksi tertulis dari Pearce: naik kereta ke Venesia, Italia; pilih seorang pria; dan biarkan polisi percaya bahwa dia adalah Pearce. Elise membakar catatan itu, menghindari polisi, dan naik kereta.

Di dalam kereta, Elise memilih Frank Tupelo, seorang guru matematika dari perguruan tinggi komunitas di Wisconsin. Acheson mengumpulkan informasi tentang rencana tersebut dari sisa-sisa catatan yang terbakar. Mengetahui lokasinya, namun tidak mengetahui tipu muslihat tersebut, seorang polisi yang berada di bayaran Shaw memberi tahu Shaw bahwa Pearce ada di kereta menuju Venesia bersama Elise. Shaw segera menuju Venesia.

Di Venesia, Elise mengundang Frank untuk tinggal bersamanya di Hotel Danieli, di mana dia menerima instruksi dari Pearce untuk menghadiri sebuah pesta. Dia meninggalkan Frank, yang kemudian dikejar oleh para pria Shaw. Saat mencoba melarikan diri, dia ditahan oleh polisi Italia, dan seorang inspektur korup mencoba menyerahkannya kepada para pria Shaw sebagai imbalan uang. Elise menyelamatkan Frank tepat sebelum dia diserahkan, mengarahkan para pria Shaw dalam sebuah kejar-kejaran perahu sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Dia meninggalkan Frank di bandara dengan paspornya dan uangnya, mendorongnya untuk pulang demi keselamatannya sendiri.

Elise pergi menemui Acheson, yang telah datang ke Venesia, dan terungkap sebagai agen rahasia dari Scotland Yard yang sedang menjalani penangguhan karena diduga memiliki simpati dengan Pearce. Dia setuju untuk berpartisipasi dalam operasi jebakan untuk membawa Pearce ke pengadilan.

Saat dia mencoba menemukan Pearce di pesta, seorang pria meletakkan sebuah amplop di mejanya dan menghilang ke dalam kerumunan. Dia mencoba mengikutinya, namun dihentikan oleh Frank, yang mengaku mencintainya dan mengundangnya untuk menari. Polisi tiba dan membawa Frank ke dalam tahanan perlindungan. Elise membaca catatan tersebut dan pergi dengan perahunya, diikuti oleh Shaw dan polisi.

