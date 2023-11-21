Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hamka & Siti Raham Vol.2: Perjuangan dan Cinta Buya Hamka

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |14:55 WIB
Sinopsis Film <i>Hamka & Siti Raham Vol.2</i>: Perjuangan dan Cinta Buya Hamka
Sinopsis film Hamka & Siti Raham. (Foto: Falcon Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Film Hamka & Siti Raham Vol. 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Desember mendatang. Film garapan Fajar Bustomi ini merupakan lanjutan dari film pertama yang tayang pada April silam.

Kisahnya tentang perjuangan Buya Hamka (Vino G. Bastian) dalam berdakwah demi menyatukan ulama dan militer Indonesia di Sumatera Utara. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ancaman baru dari agresi pasukan Belanda pun muncul.

Hamka yang berasal dari Padang Panjang, memutuskan pindah ke Medan. Di sana, dia menyebarkan semangat persatuan di antara masyarakat, tokoh agama, dan militer Indonesia.

Sayang, perjuangan Buya Hamka itu justru membahayakan keselamatannya. Dia tertembak meski bisa diselamatkan. Dia kemudian memutuskan pindah ke Jakarta, di mana dia mendirikan Al-Azhar.

Sinopsis film Hamka & Siti Raham Vol 2. (Foto: Falcon Pictures)

Halaman:
1 2
