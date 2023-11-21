Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dicibir Soal Perbedaan Usia dengan Maxime Bouttier, Ini Jawaban Santai Luna Maya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |03:30 WIB
Dicibir Soal Perbedaan Usia dengan Maxime Bouttier, Ini Jawaban Santai Luna Maya
Jawaban Santai Luna Maya saat disinggung soal perbedaan usia dengan Maxime Bouttier (Foto: Instagram/lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier semakin sering tampil bersama di berbagai kesempatan. Bahkan ada cukup banyak dukungan dari netizen agar pasangan ini bisa segera menikah.

Akan tetapi, tak hanya dukungan saja yang didapatkan Luna atas hubungannya dengan Maxime. Sebab, ada beberapa penggemar yang justru menuliskan komentar miring atas hubungan mereka.

Saat tampil di akun YouTube PUELLA ID, Luna pun tampak berbincang dengan Cinta Laura. Dalam kesempatan itu, Luna juga sempat menuturkan bagaimana komentar miring dari netizen yang mengomentari hubungannya dengan Maxime lantaran adanya perbedaan usianya.

“Ini memang belakangan yang lagi sering aku dengar komen. ‘Kayak ibu ama anak’. ‘Kayak tante ama anak’. ‘Ih nggak cocok harusnya Max ama yang lebih muda’, gitu,” kata Luna Maya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Meski dikomentari seperti itu, mantan kekasih Ariel NOAH ini memilih untuk tak ambil pusing. Bahkan Luna pun membeberkan makna cinta menurut dirinya.

“Cinta adalah cinta,” ujar Cinta Laura.

“Tepat sekali. Aku pikir yang namanya cinta itu nggak ada gender, namanya cinta itu nggak ada umur. Namanya perasaan ya. Tapi yang bisa membawa kita ke batasan-batasan tertentu adalah level intelektualitas kita sendiri,” timpal Luna Maya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
