HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Diduga Hapus Foto Maxime Bouttier di IG, Iwet Ramadhan Bikin Fans Lega

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:55 WIB
Luna Maya Diduga Hapus Foto Maxime Bouttier di IG, Iwet Ramadhan Bikin Fans Lega
Foto Maxime Bouttier di IG Luna Maya mendadak hilang (Foto: Instagram/lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Asmara antara Luna Maya dan Maxime Bouttier menjadi perhatian masyarakat. Kebahagiaan Luna lantaran bisa kembali menemukan tambatan hati, pasca-putus dari Reino Barack, membuat netizen ramai mendesak Maxime untuk segera menikahi wanita 40 tahun tersebut.

Akan tetapi, baru-baru ini Luna diduga sudah menghapus potret kebersamaannya dengan sang kekasih di media sosial. Banyak dugaan yang muncul terkait menghilangnya foto kebersamaan Luna dan Maxime, termasuk isu kandasnya hubungan mereka.

Di tengah munculnya isu bahwa hubungan mereka kandas, Iwet Ramadhan tampak mengunggah foto di feed Instagramnya. Dalam unggahannya, terlihat Luna dan Maxime masih berada dalam satu frame, seolah membantah pikiran buruk netizen soal kandasnya hubungan asmara mereka.

Dalam foto tersebut tak hanya terlihat Luna dan Maxime saja, tetapi juga Taskya Namya dan Ari Irham.

Luna Maya

Halaman:
1 2
