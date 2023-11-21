Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2023 Kategori Kolaborasi Dangdut Paling di Hati

Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2023 Kategori Kolaborasi Dangdut Paling di Hati. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Anugerah Dangdut Indonesia 2023 mengumumkan daftar nominasi kategori Kolaborasi Dangdut Paling di Hati. Ada sederet duet manis yang masuk dalam kategori ini.

Mereka adalah Jarang Pulang (Iis Dahlia x Nayunda), Bidadari Cinta (Jelita Jely x Abi Rafdy), Buaya Buntung (Inul x Zainul x Ayu RSD), Alolo Sayang (Kiki Primadona x Shepin Misa x Arlida Putri), dan Tarik Selimut (Dike S x Sasya A x Dara Fu).

Anda dapat mendukung para nominator favorit ini dengan memberikan voting melalui aplikasi RCTI+. Periode voting dibuka sampai besok (22/11/2023). Anugerah Dangdut Indonesia 2023 menghadirkan 10 kategori dan 1 Lifetime Achievement.

Kategori itu adalah Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Kolaborasi Dangdut Paling di Hati, Lagu Popdut Electro Paling di Hati, dan Lagu Dangdut Paling di Hati.

Untuk kategori di atas, dapat Anda vote melalui RCTI+. Sementara kategori Lagu Dangdut Terbaik, Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, Video Klip Dangdut Terbaik, dan Lifetime Achievement dipilih oleh juri.

BACA JUGA: Alasan Nagita Slavina Tak Izinkan Raffi Ahmad Tinju Lawan Ariel NOAH

MNCTV akan menyiarkan langsung Anugerah Dangdut Indonesia 2023 dari Jember Edu garden, Jawa Timur, pada 24 November 2023, pukul 20.45 WIB. Anda,

Ikuti @officialmnctv di TikTok dan Instagram untuk mendapatkan update dan konten menarik seputar MNCTV. Seluruh program-program MNCTV juga dapat ditonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.*

(SIS)