Nassar hingga Ayu Ting Ting Siap Ramaikan Panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |08:40 WIB
JAKARTA - MNCTV akan menggelar ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Rabu (27/11/2024), pukul 19.30 WIB.

Ajang penghargaan musik dangdut prestisius itu akan dimeriahkan sederet nama besar, seperti Iyeth Bustami, Nassar, Ayu Ting Ting, Ghea Youbi, 7Icons, Ridho Rhoma & Sonet 2, Caren Delano, Limbad, dan Anwar Sanjaya.

Selain itu, acara yang akan dipandu Irfan Hakim dan Rina Nose itu juga akan dimeriahkan para lulusan ajang pencarian bakat MNCTV, seperti Bella KDI, Kiky KSB, Vanny KSB, Wina KDI, Warda KDI, Abi KDI, dan Zainul RSD.

Ada banyak kolaborasi spesial di panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2024. Kali ini, ada duet menarik dari Nassar, Ayu Ting Ting, Ridho Rhoma, 7ICONS, dan Ghea Youbi.

Tak hanya itu, Master Limbad juga akan menampilkan aksi menegangkan bersama super talent MNCTV: Kiky KSB, Vanny KSB, Warda KDI, Zainul RSD, Abi KDI, Bella KDI, Wina KDI.

Anugerah Dangdut Indonesia 2024 menghadirkan 11 kategori penghargaan, dimana enam di antaranya merupakan kategori ‘Paling di Hati’. Artinya, para pemenang dalam kategori ini merupakan pilihan pemirsa yang memberikan voting lewat RCTI+.

Enam kategori itu adalah Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling di Hati, Lagu Dangdut Electro Paling di Hati, dan Kolaborasi Dangdut Paling di Hati.

1.Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati

Abi KDI

Adibal Sahrul

Cak Sodiq

Nassar

Zainul RSD

