Alasan Nagita Slavina Tak Izinkan Raffi Ahmad Tinju Lawan Ariel NOAH

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:30 WIB
Alasan Nagita Slavina Tak Izinkan Raffi Ahmad Tinju Lawan Ariel NOAH
Nagita Slavina melarang Raffi Ahmad untuk bertanding tinju lawan Ariel NOAH (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menantang Ariel NOAH untuk berduel tinju dengannya. Menariknya, Ariel sama sekali tak menolak, dan bahkan menerima tantangan ayah dua anak tersebut untuk bertanding pada Desember mendatang.

Sayangnya, Nagita Slavina justru tak memberikan izin pada Raffi untuk bertanding tinju. Bahkan hal itu diungkapkan langsung oleh Nagita di kanal YouTube RANS Entertainment. 

Dalam video tersebut, Nagita Slavina terlihat ikut menyaksikan acara Superstar Knockout antara El Rumi vs Jefri Nichol. Namun, usai menyaksikan pertandingan tinju tersebut, wanita yang akrab disapa Gigi ini langsung protes saat Raffi menantang Ariel NOAH untuk tanding tinju.

"Eh tapi kamu nggak usah main lah," ujar Nagita Slavina dikutip dari Youtube RANS Entertainment, Senin (20/11/2023).

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Halaman:
1 2
