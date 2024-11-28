Daftar Lengkap Pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2024, Special Awarding untuk Hamdan ATT

JAKARTA - Ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2024 sukses digelar dengan memberikan penghargaan kepada insan pedangdut terbaik Indonesia. Acara ini berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2024).

Acara ini juga digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pelaku musik. Tidak hanya menjadi ajang prestasi bagi para pemenang, tetapi juga membawa semangat baru bagi industri musik Indonesia.

Di ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2024 menghadirkan 11 kategori penghargaan, di mana ada enam kategori ‘Paling Di Hati’ para pemirsa dapat melakukan vote di aplikasi RCTI+.

Enam kategori ‘Paling Di Hati’ adalah Penyanyi Dangdut Pria Paling Di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling Di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling Di Hati, Lagu Dangdut Electro Paling Di Hati, dan Kolaborasi Dangdut Paling Di Hati.

Sedangkan, lima kategori penghargaan yang dipilih oleh penilaian para juri adalah Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, Lagu Dangdut Terbaik, Video Clip Dangdut Terbaik, dan Special Awarding ‘Lifetime Achievement’.