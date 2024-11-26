Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Nominator Pedangdut Pria Paling di Hati Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |06:35 WIB
5 Nominator Pedangdut Pria Paling di Hati Anugerah Dangdut Indonesia 2024
5 Nominator Pedangdut Pria Paling di Hati Anugerah Dangdut Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Mengenal lima Pedangdut Pria Paling di Hati Anugerah Dangdut Indonesia 2024. Ajang itu akan digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 November 2024, pukul 19.30 WIB.

Ajang penghargaan tahunan tersebut terdiri dari 11 kategori, di mana enam di antaranya merupakan nominasi ‘Paling di Hati’. Artinya, penonton dan penggemar dapat melakukan vote melalui aplikasi RCTI+. 

Enam kategori tersebut adalah Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling di Hati, Lagu Dangdut Electro Paling di Hati, dan Kolaborasi Dangdut Paling di Hati.

Kali ini, Okezone akan membahas lima nominator Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati yang siap bersaing untuk menjadi pemenang. Mereka adalah Nassar, Abi Rafdi, Cak Sodiq, Adibal Sahrul, dan Zainul.

5 Nominator Pedangdut Pria Paling di Hati Anugerah Dangdut Indonesia 2024

1.Nassar

Nassar memulai kariernya di industri musik dangdut dengan mengikuti Kontes Dangdut Indonesia (KDI) di mana dia keluar sebagai runner up, pada 2004. Dia mendulang popularitas masif setelah merilis lagu Seperti Mati Lampu pada 2013. 

2.Abi Rafdi

Halaman:
1 2
