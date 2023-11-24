Wika Salim Siap Goyang Panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2023 Malam Ini

JAKARTA - MNCTV akan menayangkan ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2023 secara Live dari Jember Edu Garden, Jawa Timur, pada 24 November 2023, pukul 20.45 WIB.

BACA JUGA: Anugerah Dangdut Indonesia 2023 Siap Digelar Besok Malam

Sederet bintang tamu dipastikan tampil memeriahkanADI 2023. Mereka adalah Wika Salim, Inul Daratista, Iis Dahlia, Tasya Rosmala, Caca Handika, Ucie Sucita, Cak Sodiq, Dara FU, Jihan Audy, Mala Agatha, Vita Alvia, dan Rizki Ridho.

Ada pula penampilan spesial dari band Bagindas, Master Limbad, Jelita KDI, Wahid KDI, Zainul RSD, Nayunda RSD, dan Kiky Primadona Pantura. Sementara Rian Ibram dan Vega Darwanti akan memandu jalannya acara tersebut.

Anugerah Dangdut Indonesia 2023 terdiri dari enam kategori yang bisa didukung pemirsa melalui voting menggunakan aplikasi RCTI+. Sementara lima kategori lainnya akan ditentukan berdasarkan penjurian.

Informasi terbaru tentang ajang ini dapat diikuti melalui akun @officialmnctv di TikTok dan Instagram. Seluruh program MNCTV juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.*

(SIS)