Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wika Salim Siap Goyang Panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2023 Malam Ini

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:51 WIB
Wika Salim Siap Goyang Panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2023 Malam Ini
Wika Salim siap goyang panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2023. (Foto: Instagram/@wikasalim)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menayangkan ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2023 secara Live dari Jember Edu Garden, Jawa Timur, pada 24 November 2023, pukul 20.45 WIB. 

Sederet bintang tamu dipastikan tampil memeriahkanADI 2023. Mereka adalah Wika Salim, Inul Daratista, Iis Dahlia, Tasya Rosmala, Caca Handika, Ucie Sucita, Cak Sodiq, Dara FU, Jihan Audy, Mala Agatha, Vita Alvia, dan Rizki Ridho. 

Ada pula penampilan spesial dari band Bagindas, Master Limbad, Jelita KDI, Wahid KDI, Zainul RSD, Nayunda RSD, dan Kiky Primadona Pantura. Sementara Rian Ibram dan Vega Darwanti akan memandu jalannya acara tersebut. 

Anugerah Dangdut Indonesia 2023 terdiri dari enam kategori yang bisa didukung pemirsa melalui voting menggunakan aplikasi RCTI+. Sementara lima kategori lainnya akan ditentukan berdasarkan penjurian. 

Anugerah Dangdut Indonesia 2023. (Foto: MNCTV)

Informasi terbaru tentang ajang ini dapat diikuti melalui akun @officialmnctv di TikTok dan Instagram. Seluruh program MNCTV juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/598/3185106/adi_2025-u7hU_large.jpg
Besok Malam, MNCTV Gelar Anugerah Dangdut Indonesia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/205/3183703/adi_2025-vNnW_large.jpg
Nassar dan Lesti Kejora Masuk Nominasi 2 Kategori Populer ADI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179214/anugerah_dangdut_indonesia_2025-eg0A_large.jpg
Anugerah Dangdut Indonesia 2025: Pionir Ajang Penghargaan Dangdut Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/598/3090260/hamdan_att-idLI_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2024, Special Awarding untuk Hamdan ATT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/598/3089966/anugerah_dangdut_indonesia_2024-6XIe_large.jpg
Nassar hingga Ayu Ting Ting Siap Ramaikan Panggung Anugerah Dangdut Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/205/3089604/anugerah_dangdut_indonesia_2024-bCvZ_large.jpg
5 Nominator Pedangdut Pria Paling di Hati Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement