HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |07:15 WIB
Daftar Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Daftar Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menggelar Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2024, sebuah ajang penghargaan prestisius dan terbesar bagi insan musik dangdut Tanah Air.

Ada 11 kategori dalam ajang ini. Enam di antaranya merupakan kategori ‘Paling di Hati’ di mana penonton dan penggemar bisa memberi dukungan lewat vote di aplikasi RCTI+. 

 

Enam kategori itu: Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling di Hati, Lagu Dangdut Electro Paling di Hati, dan Kolaborasi Dangdut Paling di Hati.

Anda dapat memberi dukungan kepada musisi dangdut favorit dengan memberikan vote lewat aplikasi RCTI+, sepanjang 13–26 November 2024. Sedangkan, lima kategori lainnya akan dinilai oleh para juri.

Lima kategori pilihan juri tersebut adalah Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, Lagu Dangdut Terbaik, Video Clip Dangdut Terbaik, dan Special Awarding ‘Lifetime Achievment’.

Berikut enam kategori penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2024 yang bisa Anda vote:

Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati

1.Abi KDI

2.Adibal Sahrul

3.Cak Sodiq

4.Nassar

5.Zainul RSD

Telusuri berita celebrity lainnya
