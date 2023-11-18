Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2023, Kategori Penyanyi Pria dan Wanita Dangdut Paling di Hati

JAKARTA - Para nominator penyanyi pria dan wanita dangdut paling di hati siap bersaing sengit di ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2023.

Pada kategori Penyanyi Pria Dangdut Paling di Hati nominasinya adalah Abi Rafdi, Cak Sodiq, Ridho Rhoma, Rizki Ridho, dan Wahidarjo.

Sedangkan, untuk kategori Penyanyi Wanita Dangdut Paling di Hati nominasinya adalah Ayu Ting Ting, Iis Dahlia, Inul Daratista, Lesti, dan Wika Salim.

Mereka akan bersaing untuk menjadi pemenang di malam ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2023 disiarkan secara langsung di MNCTV pada Jumat, 24 November 2024, pukul 20.45 WIB digelar di Jember Edu Garden, Jember, Jawa Timur.