HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vincent Rompies dan Duta Sheila on 7 Kalah Telak dari Tim Malaysia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |00:02 WIB
Vincent Rompies dan Duta Sheila on 7 Kalah Telak dari Tim Malaysia
Vincent Rompies dan Duta Sheila on 7 kalah di Tepok Bulu 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan Tepok Bulu 2023 mempertemukan ganda putra Indonesia Vincent Rompies/Duta Modjo alias Duta Sheila On 7 dan pasangan asal Malaysia Fazley Yaakob/Imran Aqil. Acara tersebut berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Keduanya dijadwalkan bertanding pukul 22.00 WIB. Saat memasuki area lapangan, pasangan Fazley Yaakob/Imran Aqil mendapat teriakan dari penonton. Riuh penonton semakin heboh ketika pasangan Vincent dan Duta masuk ke area lapangan. Keduanya kompak memakai jersey biru dongker dan celana putih.

Vincent Rompies dan Duta Sheila on 7 Kalah Telak dari Tim Malaysia

Selama pertandingan, kedua tim ini nampak sengit saling kejar-kejaran skor. Meski demikian, Vincent dan Duta harus menerima kekalahan dengan skor 2-0.

Pada set pertama pertandingan berlangsung seru, beberapa gimmick dilakukan oleh Vincent dan Duta hingga membuat penonton berteriak histeris. Memasuki set kedua, pertandingan semakin sengit.

Pasangan Indonesia seakan melihat performa yang cukup baik dari tim Malaysia. Pada set pertama, Imran/Fazley unggul dengan skor skor akhir 21-13.

Pada set kedua Vincent/Duta tampil makin percaya diri. Tentunya dia memberikan yang terbaik agar tidak mengecewakan penonton.

Beberapa kesalahan dilakukan oleh tim Indonesia. Alhasil Imran/Fazley menutup pertandingan dengan skor akhir 21-12. Vincent dan Duta mengakui keunggulan lawannya yang tampil lebih baik di pertandingan tersebut.

“Tadi di lapangan di luar dugaan kita berdua, fun banget. Mungkin secara skill atau hal-hal mendasar kita kalah dari Malaysia, harus diakui, ujar Vincent.

Halaman:
1 2
