Sabda Cinta di Panggung Kontes KDI 2023, Malam Ini di MNCTV

JAKARTA - Kontes KDI 2023 berlangsung semakin sengit, setelah Rani asal Ogan Ilir terjemput pada 8 November 2023 karena mendapat vote terendah. Malam ini, ada empat kontestan yang siap bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya.

Keempat kontestan tersebut adalah Husen (Medan), Eky (Bone), Winda (Pamekasan), dan Villes (Lampung). Penampilan mereka akan dinilai oleh para juri: Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan Frida KDI.

Dipandu Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Anwar BAB, Kontes KDI malam ini akan mengusung tema ‘Sabda Cinta’ yang dimeriahkan oleh pedangdut veteran Mansyur S dan Erie Suzan.

MNCTV akan menayangkan Kontes KDI 2023 secara langsung, pada Rabu (15/11/2023), pukul 20.45 WIB.

