Biodata dan Agama Maulana Indraguna Sutowo, Suami Tajir Dian Sastro

JAKARTA - Biodata dan agama Maulana Indraguna Sutowo suami tajir Dian Sastro. Sosoknya memancing rasa penasaran publik ketika menolak menonton Gadis Kretek, serial populer yang dibintangi istrinya sendiri.

al itu diungkapkan langsung oleh sang aktris saat menjadi bintang tamu podcast YouTube TS Media, pada 10 November 2023. “Dia bilang, ‘Gue support banget karier lo. Tapi boleh enggak, untuk yang ini gue enggak usah nonton?’" ujar sang aktris.

Sayang, ibu dua anak itu enggan menjelaskan lebih lanjut alasan suaminya menolak menonton Gadis Kretek. “Enggak apa-apa. Ada hal yang belum bisa aku share di sini,” tutur Dian Sastro menambahkan.

Lalu siapa sebenarnya suami Dian Sastro? Berikut biodata dan agama Maulana Indraguna Sutowo yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber.

Indra -demikian dia akrab disapa- lahir 41 tahun silam dari pasangan Adiguna Sutowo dan Indriani. Ayahnya merupakan pengusaha sukses di balik MRA Group. Perusahaan konglomerasi itu membawahi bisnis kuliner, otomotif, media, hingga perhotelan.

Sementara sang kakek, Ibnu Sutowo adalah jenderal bintang tiga era Pemerintahan Presiden Soeharto. Dia merupakan Direktur Utama Pertamina pertama yang mulai menjabat pada 1968.

Tumbuh di keluarga pebisnis, Maulana Indraguna Sutowo mengawali kariernya sebagai karyawan salah satu anak usaha MRA Group. Pada 2011, dia menjabat sebagai Project Leader Wisma MRA dan menduduki posisi tersebut selama 4 tahun.

Pengusaha yang memeluk agama Islam itu menjabat sebagai CEO MRA Group, sejak tahun 2017. Lulusan Bentley University itu juga pernah mengelola butik Paris Hilton di Grand Indonesia Mall hingga menjabat sebagai CEO Ferrari Jakarta, pada 2019.