Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Maulana Indraguna Sutowo, Suami Tajir Dian Sastro

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:05 WIB
Biodata dan Agama Maulana Indraguna Sutowo, Suami Tajir Dian Sastro
Biodata dan agama Maulana Indraguna Sutowo, suami tajir Dian Sastro. (Foto: Instagram/@therealdisastr)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Maulana Indraguna Sutowo suami tajir Dian Sastro. Sosoknya memancing rasa penasaran publik ketika menolak menonton Gadis Kretek, serial populer yang dibintangi istrinya sendiri.

al itu diungkapkan langsung oleh sang aktris saat menjadi bintang tamu podcast YouTube TS Media, pada 10 November 2023. “Dia bilang, ‘Gue support banget karier lo. Tapi boleh enggak, untuk yang ini gue enggak usah nonton?’" ujar sang aktris.

Sayang, ibu dua anak itu enggan menjelaskan lebih lanjut alasan suaminya menolak menonton Gadis Kretek. “Enggak apa-apa. Ada hal yang belum bisa aku share di sini,” tutur Dian Sastro menambahkan. 

Lalu siapa sebenarnya suami Dian Sastro? Berikut biodata dan agama Maulana Indraguna Sutowo yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber. 

Biodata dan agama Maulana Indraguna Sutowo, suami tajir Dian Sastro. (Foto: Instagram/@therealdisastr)

Indra -demikian dia akrab disapa- lahir 41 tahun silam dari pasangan Adiguna Sutowo dan Indriani. Ayahnya merupakan pengusaha sukses di balik MRA Group. Perusahaan konglomerasi itu membawahi bisnis kuliner, otomotif, media, hingga perhotelan.

Sementara sang kakek, Ibnu Sutowo adalah jenderal bintang tiga era Pemerintahan Presiden Soeharto. Dia merupakan Direktur Utama Pertamina pertama yang mulai menjabat pada 1968.

Tumbuh di keluarga pebisnis, Maulana Indraguna Sutowo mengawali kariernya sebagai karyawan salah satu anak usaha MRA Group. Pada 2011, dia menjabat sebagai Project Leader Wisma MRA dan menduduki posisi tersebut selama 4 tahun.

Pengusaha yang memeluk agama Islam itu menjabat sebagai CEO MRA Group, sejak tahun 2017. Lulusan Bentley University itu juga pernah mengelola butik Paris Hilton di Grand Indonesia Mall hingga menjabat sebagai CEO Ferrari Jakarta, pada 2019.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement