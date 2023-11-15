Inara Rusli Mulai Konsisten Boikot Produk Pro Israel

JAKARTA - Inara Rusli kerap memberikan dukungan untuk Palestina yang kini tengah diserang oleh Israel. Bahkan ia juga ikut memboikot produk-produk yang pro Israel.

"Aku setuju ya karena memang kita diperintahkan sama Allah untuk setidaknya kalau kita tidak bisa memerangi orang-orang yang memerangi agama kita dengan harapan kita, atau yang paling lemah dengan hati kita," kata Inara Rusli di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/11/2023).

BACA JUGA: Kata Inara Rusli soal Eva Manurung yang Pacaran dengan Berondong

Mantan istri Virgoun itu menganggap bahwa dengan ikut memboikot produk Israel sebagai bentuk solidaritas dan empati bahwa ia mendukung masyarakat Palestina.

"Iya karena ini menunjukkan kita punya solidaritas punya empati kita punya status bahwa kita berdiri bersama orang Palestina," ujar Inara Rusli.

Ibu tiga anak itu bahkan perlahan-lahan mulai berhenti menggunakan produk-produk yang diduga mendukung Israel dalam kehidupan sehari-hari.

"Iyalah pastinya aku beberapa produk termasuk yang pro Israel," ungkap Inara Rusli.