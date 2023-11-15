Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Mulai Konsisten Boikot Produk Pro Israel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:01 WIB
Inara Rusli Mulai Konsisten Boikot Produk Pro Israel
Inara Rusli mulai konsisten boikot produk pro Israel (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli kerap memberikan dukungan untuk Palestina yang kini tengah diserang oleh Israel. Bahkan ia juga ikut memboikot produk-produk yang pro Israel.

"Aku setuju ya karena memang kita diperintahkan sama Allah untuk setidaknya kalau kita tidak bisa memerangi orang-orang yang memerangi agama kita dengan harapan kita, atau yang paling lemah dengan hati kita," kata Inara Rusli di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/11/2023).

Inara Rusli Mulai Konsisten Boikot Produk Pro Israel

Mantan istri Virgoun itu menganggap bahwa dengan ikut memboikot produk Israel sebagai bentuk solidaritas dan empati bahwa ia mendukung masyarakat Palestina.

"Iya karena ini menunjukkan kita punya solidaritas punya empati kita punya status bahwa kita berdiri bersama orang Palestina," ujar Inara Rusli.

Ibu tiga anak itu bahkan perlahan-lahan mulai berhenti menggunakan produk-produk yang diduga mendukung Israel dalam kehidupan sehari-hari.

"Iyalah pastinya aku beberapa produk termasuk yang pro Israel," ungkap Inara Rusli.

Halaman:
1 2
