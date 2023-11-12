Kata Inara Rusli soal Eva Manurung yang Pacaran dengan Berondong

JAKARTA - Inara Rusli angkat bicara soal mantan mertuanya, Eva Manurung memutuskan berpacaran dengan Jordan Ali. Diketahui hubungan Eva dan Jordan menjadi perbincangan karena terpaut usia 23 tahun.

Eva Manurung mendapatkan protes keras dari anaknya yakni Febby Carol hingga Virgoun. Bahkan, vokalis Last Child itu memutuskan menyetop uang bulanan, sembari menunggu klarifikasi dan permintaan maaf dari ibundanya.

"Saya nggak ada niat untuk mendiskreditkan siapapun, karena kita nggak pernah tahu jodohnya orang siapa. Dia juga berhak menentukan masa depan beliau, jodohnya seperti apa," ungkap Inara Rusli saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat baru-baru ini.

Menurut Inara, perjodohan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga selayaknya untuk tidak mempermainkan hal tersebut.

"Siapapun itu mudah-mudahan bisa tulus, maksudnya bukan karena gimmick atau apapun. Karena perihal jodoh itu menurut aku sakral sih, kalau untuk dipermainkan gimmick-gimmick,"jelas Inara.

Lebih jauh ditanya soal anak-anaknya mengetahui kelakuan neneknya tersebut, secara tegas, eks personel girlband Bexxa ini mengaku kalau anak-anaknya tidak bermain sosmed apapun.

Sehingga anak-anaknya tidak mengetahui sama sekali, perihal neneknya memilih berpacaran dengan berondong, usianya jauh di bawahnya.

"Alhamdulillah ketiga anak-anak aku semuanya steril dari media sosial, dan berita-berita yang seliweran, karena mereka memang nggak pernah aku kasih main gadget,"tutur Inara.

