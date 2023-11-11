Advertisement
HOT GOSSIP

Resmi Cerai, Inara Rusli Ingin Jaga Silaturahmi dengan Keluarga Virgoun

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:30 WIB
Resmi Cerai, Inara Rusli Ingin Jaga Silaturahmi dengan Keluarga Virgoun
Inara Rusli ingin jaga silaturahmi dengan keluarga Virgoun (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Setelah hampir enam bulan menjalani sidang perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat akhirnya mengabulkan gugatan cerai Inara Rusli terhadap Virgoun. Putusan perceraian yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Jumat, 10 November kemarin tentunya merupakan akhir dari rumah tangga antara Inara dan Virgoun yang telah dibina selama kurang lebih 10 tahun.

Meski berpisah, Inara Rusli menegaskan kalau dirinya tetap membuka pintu dan mengizinkan Virgoun untuk bertemu anak-anak. Inara pun hanya berharap jika Virgoun sama sekali tidak mengganggu jadwal sekolah ketiga anak mereka.

"Insya Allah selama tidak bertentangan dengan jadwal anak-anak, pasti saya kasih. Untuk saat ini, saya masih ngasih kalau Daddy-nya nginep di rumah atau diajak pergi tapi cuma 1x24 jam," ujar Inara Rusli usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Jumat, 10 November 2023.

Inara Rusli

Selain itu, Inara juga mengaku akan tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga besar Virgoun. Sebab, ia pun tidak bisa menampik bahwa dirinya sempat menjadi bagian dari keluarga vokalis Last Child tersebut.

Meski hubungan mereka sempat memanas akhir-akhir ini, Inara tetap bersikukuh untuk tetap menjalin komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan keluarga mantan suaminya.

"Pasti sebagai seorang muslim dididik dari kecil, saya menghormati orang yang lebih tua dan anak kecil di bawa saya," ucap Inara.

"Apalagi mereka pernah jadi bagian dari keluarga aku, jadi memang sudah sepantasnya menjalin silaturahmi, biar bagaimanapun mereka masih bagian keluarga aku," terangnya.

