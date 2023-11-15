Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Raih Piala Citra FFI 2023, Prilly Latuconsina Janji Lebih Fokus Berkarya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:01 WIB
Raih Piala Citra FFI 2023, Prilly Latuconsina Janji Lebih Fokus Berkarya
Prilly Latuconsina raih FFI 2023 (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina berhasil memboyong Piala Citra FFI 2023 kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik. Piala ini diraihnya berkat perannya dalam film Budi Pekerti. Prilly pun sampai menangis saat namanya disebutkan sebagai pemenang. Dia mengaku tak menyangka akan memenangkan penghargaan ini.

Saking yakinnya tak mungkin menang, Prilly sampai berani taruhan dengan temannya. Alhasil, Prilly kalah taruhan lantaran dugaannya salah, dia lah yang berhasil memboyong Piala Citra tersebut.

"Jujur saya masih ngeblank sebenarnya karena saya yakin saya gak menang jadi saya udah taruhan sama teman saya, kayaknya nggak, nggak menang gitu, jadi saya hari ini kalah taruhan tapi menang Piala Citra," ujar Prilly Latuconsina di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Raih Piala Citra FFI 2023, Prilly Latuconsina Janji Lebih Fokus Berkarya

Prilly pun bersyukur akhirnya meraih piala citra perdananya di FFI tahun ini. Prilly yang menjadi Duta FFI 2021 dan 2022 ini selalu menjadi saksi para aktor dan aktris tanah air yang akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang. Dia pun bertekad bahwa suatu hari dirinya lah yang akan membawa pulang piala citra itu.

"Bersyukur sekali akhirnya bisa megang piala ini, kemarin 2 tahun berturut-turut jadi Duta, melihat aktor-aktor hebat memegang piala ini, dan saya cuma berdoa dalam hati suatu saat nanti saya bisa dan Alhamdulillah terkabul," sambungnya.

Bukan hanya sebagai sebuah penghargaan dan apresiasi atas segala kerja kerasnya, piala citra yang diraihnya ini dijadikannya sebagai refleksi untuk terus berkarya lebih baik lagi. Prilly juga berjanji bahwa dirinya akan terus fokus berkarya di dunia seni peran.

"Semoga ini bisa terus menjadi motivasi bagi saya, refleksi bagi saya agar bisa berkarya sebaik-baiknya. Sebenarnya tanpa ada piala ini juga saya emang pengen fokusnya lebih ke film," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement