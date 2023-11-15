Debut di Film Sleep Call, Rachel Vennya Raih Penghargaan Aktris Pilihan Penonton di FFI 2023

JAKARTA - Rachel Vennya berhasil meraih penghargaan di Festival Film Indonesia 2023. Ia bahkan berhasil membawa pulang Piala Citra usai meraih penghargaan sebagai Aktris Pilihan Penonton di ajang FFI 2023.

Menariknya, debut akting ibu dua anak ini lewat film Sleep Call besutan sutradara Fajar Nugros mampu membuatnya meraih penghargaan bergengsi. Dalam film tersebut, Rachel berperan sebagai Nur, seorang gadis berhijab yang merupakan seorang karyawan pinjaman online (pinjol).

Nur dikisahkan sebagai sosok yang lugu dan seringkali memberikan nasihat kepada sekelilingnya yang berkaitan dengan agama.

Rachel yang sejak awal begitu antusias mengabarkan kepada pengikutnya di Instagram terkait nominasi yang diraihnya. Ia bahkan sama sekali tak menyangka berhasil keluar sebagai pemenang.

Baginya, berkesempatan untuk hadir di FFI 2023 adalah prestasi membanggakan. Terlebih sampai masuk nominasi dan akhirnya meraih penghargaan di ajang ini.

Rachel dibuat tak percaya bahwa satu kali percobaannya di dunia seni peran dapat membuahkan hasil yang membanggakan.

Tak lupa Rachel Vennya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan vote kepadanya sehingga dirinya bisa meraih penghargaan di ajang FFI.