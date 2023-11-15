Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Daftar Lengkap Peraih Piala Citra, Women From Rote Island Jadi Film Terbaik di FFI 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:57 WIB
Daftar Lengkap Peraih Piala Citra, Women From Rote Island Jadi Film Terbaik di FFI 2023
Daftar lengkap peraih Piala Citra 2023 (Foto: Nurul Amanah/MPI)
JAKARTA - Ajang penghargaan terbesar bagi para insan perfilman Tanah Air, Festival Film Indonesia 2023 baru saja selesai digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada Selasa, 14 November 2023. Sebanyak 22 nominasi telah dibacakan dan piala citra pun telah dibawa pulang oleh 26 pemenang di Malam puncak FFI 2023.

Film Women From Rote Island berhasil dinobatkan sebagai Film Cerita Panjang Terbaik tahun ini. Bahkan, film ini juga berhasil memenangkan lima nominasi lainnya, mulai dari Penulis Skenario Asli Terbaik, Sutradara Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik dan nominasi pamungkas Film Cerita Panjang Terbaik.

Reza Rahadian dan Sha Ine Febriyanti sendiri didapuk sebagai Pemeran Utama Pria dan Wanita Terbaik. Keduanya berhasil memenangkan penghargan lewat film Berbalas Kejam dan juga Budi Pekerti.  

Sementara itu, Marthino Lio dan Prilly Latuconsina juga dinobatkan sebagai Pemeran Pendukung Pria dan Wanita Terbaik versi FFI 2023. Mereka berdua berhasil membawa pulang penghargaan lewat film The Big 4 serta Budi Pekerti.

Berikut daftar lengkap pemenang FFI 2023 :

1. Nominasi Film Cerita Panjang Terbaik : Women From Rote Island - Produksi: Bintang Cahaya Sinema, Langit Terang Sinema - Produser: Rizka Shakira.

2. Nominasi Sutradara Terbaik : Jeremias Nyangoen - Women From Rote Island

3. Nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik : Reza Rahadian - Berbalas Kejam

4. Nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik : Sha Ine Febriyanti- Budi Pekerti

FFI 2023 (Nurul)

5. Nominasi Penulis Skenario Asli Terbaik : Jeremias Nyangoen - Women From Rote Island

6. Nominasi Penulis Skenario Adaptasi Terbaik : M. Irfan Ramli - 24 Jam Bersama Gaspar

7.Nominasi Pengarah Sinematografi Terbaik : Joseph Christoforus Fofid - Women From Rote Island

8. Nominasi Pengarah Artistik Terbaik : Dita Gambiro - Like & Share

9. Nominasi Penata Efek Visual Terbaik : Kalvin Irawan - Sri Asih

10. Nominasi Penyunting Gambar Terbaik : Aline Jusria - Like & Share

11. Nominasi Penata Suara Terbaik : Aria Prayogi, M. Ichsan Rachmaditta, Muhammad Akbar Patawari - Like & Share

12. Nominasi Penata Musik Terbaik : Abel Huray - Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang

13. Nominasi Pencipta Lagu Tema Terbaik : Yura Yunita, Donne Maulana, Marchella FP - “Jalan Pulang” - Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang

