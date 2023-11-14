Oding Siregar Sebut Scene Pernikahan Firman dan Nabila di Sinetron Jangan Bercerai Bunda Sebagai Puncak Asmara

BOGOR - Sinetron Jangan Bercerai Bunda (JBB) memasuki scene pernikahan antara tokoh Nabila dan Firman yang diperankan oleh Revalina S. Temat serta Samuel Zylgwyn. Bahkan scene pernikahan ini merupakan puncak cerita perjalanan asmara dari kedua tokoh tersebut.

Oding Siregar sebagai salah satu pemain JBB yang berperan sebagai Jeremi, mengatakan scene ini merupakan bagian yang paling ditunggu oleh para penonton.

"Agenda spesial hari ini itu ini weddingnya tokoh Firman dan Nabila yang mungkin penonton tunggu-tunggu atau mengharapkan mereka jadi nikah, nah sekarang momennya adegan pernikahan mereka dimana semua pemeran akan hadir," ucap Oding kepada MNC Portal di Bogor, Senin, 13 November 2023.

"Ya so sweet ya, karena perjalanan hubungan mereka banyak rintangan yang akhirnya sekarang sampai di puncak, puncak asmara cerita cinta mereka," sambungnya.

Oding sendiri menceritakan perannya dalam scene pernikahan Firman dan Nabila. Ia mengaku akan bertemu dengan tokoh Malida, wanita yang berencana mengacaukan acara pernikahan tersebut.

"Saya juga walaupun bukan family tapi di sini juga adegan yang saya akan amprokan papasan sama tokoh bernama Malida yang sebenarnya Malida ingin mengacaukan suasana pernikahan," jelasnya.

"Jadi dengan tidak sengaja tertahan oleh saya padahal kalau Jeremi di sini memang mau menghadiri pernikahan bukan sengaja mencegah, karena Malida ini merasa firman direbut dari dirinya jadi tidak suka pernikahan jadi," lanjutnya.