Samuel Zylgwyn Excited Lakoni Scene Pernikahan Adat Jawa di Sinetron Jangan Bercerai Bunda

BOGOR - Sinetron Jangan Bercerai Bunda (JBB) yang tayang di RCTI semakin seru saja. Saat ini, sinetron tersebut bahkan sudah memasuki scene pernikahan antara tokoh Firman dan Nabila.

Menariknya, pernikahan tersebut memakai konsep adat Jawa.

Samuel Zylgwyn yang berperan sebagai Firman sendiri mengaku sangat bersemangat dalam cerita pernikahannya. Pasalnya, scene ini merupakan pengalaman pertamanya terlibat langsung dalam pernikahan dengan konsep adat Jawa.

"Unik ya, karena gue di setiap judul belum pernah menikah dengan adat seperti ini dan juga nikahan di dunia asli nggak pakai adat seperti ini," ujar Samuel Zylgwyn di kawasan Bogor, Senin, 13 November 2023.

"Ini pengalaman pertama exited dan unik selama ini pernah liat temen-temen tapi kalau gue yang jalanin baru pertama kali ini," sambungnya.

Selain itu, Samuel juga bersyukur lantaran sinetron JBB ini telah memasuki 300 lebih episode. Hal ini jelas membuktikan bahwa kerja keras seluruh pemain dan tim tidak sia-sia lantaran telah membuahkan hasil.

"Apapun kami bersyukur hasil kerja keras kita membuahkan hasil dan tentunya diterima masyarakat," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ayu Dyah Pasha yang berperan sebagai Astari mengatakan bahwa konsep pernikahan adat Jawa ini dilakukan secara detail. Bahkan semua prosesi pernikahan adat Jawa akan dilakukan dalam scene ini.

"Kalau boleh saya jelaskan secara adat Jawa diawali dengan akad nikah setelah akad akan mengucapkan ijab kabul itu paling penting yang disaksikan oleh 2 saksi dan penghulu," ujar Ayu Dyah.