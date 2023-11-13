Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Horas Siahaan Bangga Kenakan Pakaian Adat Jawa

BOGOR - Horas Siahaan pemeran tokoh Supri dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda mengaku bangga mengenakan pakaian adat jawa. Pakaian itu dikenakannya dalam scene pernikahan tokoh Firman dengan Nabila.

Kata dia, konsep adat jawa dalam scane itu sangat syahdu. Dia pun tak menyangka bahwa pakaian adat jawa cocok dengan dirinya bahkan mirip 'Pak Raden'.

"Konsep hari ini adalah mantennya Bu Nabila dan Pak Firman secara adat jawa, yang bisa kita lihat saya jadi model Pak Raden. Pernikahannya adat jawa konsep ini sangat syahdu seperti pakaian saya model Pak Raden saya bangga memakai pakaian adat jawa kebanggaan sendiri baru saya kali ini, karena cocok banget," ucap Horas di Bogor, Senin 13 November 2023.

Dalam kesempatan ini, Horas mengaku bersyukur atas capaian sinetron Jangan Bercerai Bunda yang tembus 300-an lebih episode. Diharapkan, sinetron ini dapat terus panjang dengan ceritanya yang semakin menarik.

"Alhamdulillah, sinetron memasuki episode 340-an lebih ya, Barakallah mungkin ini jadi rezeki juga buat para semua tim mudah-mudahan lebih panjang lagi ceritanya lebih bagus lagi menarik lagi, saya percaya sama skripnya makin ke sini makin tegang," ungkapnya.

