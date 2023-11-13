Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Horas Siahaan Bangga Kenakan Pakaian Adat Jawa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |01:02 WIB
Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Horas Siahaan Bangga Kenakan Pakaian Adat Jawa
Horas Siahaan di Sinopsis Jangan Bercerai Bunda (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Horas Siahaan pemeran tokoh Supri dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda mengaku bangga mengenakan pakaian adat jawa. Pakaian itu dikenakannya dalam scene pernikahan tokoh Firman dengan Nabila.

Kata dia, konsep adat jawa dalam scane itu sangat syahdu. Dia pun tak menyangka bahwa pakaian adat jawa cocok dengan dirinya bahkan mirip 'Pak Raden'.

"Konsep hari ini adalah mantennya Bu Nabila dan Pak Firman secara adat jawa, yang bisa kita lihat saya jadi model Pak Raden. Pernikahannya adat jawa konsep ini sangat syahdu seperti pakaian saya model Pak Raden saya bangga memakai pakaian adat jawa kebanggaan sendiri baru saya kali ini, karena cocok banget," ucap Horas di Bogor, Senin 13 November 2023.

Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Horas Siahaan Bangga Kenakan Pakaian Adat Jawa

Dalam kesempatan ini, Horas mengaku bersyukur atas capaian sinetron Jangan Bercerai Bunda yang tembus 300-an lebih episode. Diharapkan, sinetron ini dapat terus panjang dengan ceritanya yang semakin menarik.

"Alhamdulillah, sinetron memasuki episode 340-an lebih ya, Barakallah mungkin ini jadi rezeki juga buat para semua tim mudah-mudahan lebih panjang lagi ceritanya lebih bagus lagi menarik lagi, saya percaya sama skripnya makin ke sini makin tegang," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement