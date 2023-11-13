Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jam Berapa Konser Coldplay di GBK Dimulai? Simak Jadwal Lengkapnya!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |12:31 WIB
Jam Berapa Konser Coldplay di GBK Dimulai? Simak Jadwal Lengkapnya!
Jam berapa konser Coldplay di GBK dimulai? Simak rundown lengkapnya. (Foto: Instagram/@coldplay)
A
A
A

JAKARTA - Jam berapa konser Coldplay di GBK dimulai? Band asal Inggris ini akan menggelar konser Music of the Spheres di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pada 15 November 2023. 

PK Entertainment selaku promotor konser tersebut, telah melakukan persiapan teknis secara mendetail, termasuk hal-hal yang harus dipatuhi para penonton selama acara. Lalu bagaimana dengan rundown acara? 

Konser Coldplay di GBK diperkirakan akan dimulai pukul 21.00 WIB. Namun, pihak penyelenggara belum memberikan informasi secara pasti berapa lama durasi konser tersebut. 

Jika mengacu pada konser-konser Coldplay sebelumnya, seperti di Manchester Inggris pada 31 Mei 2023, Chris Martin cs menampilkan aksi spektakulernya selama 120 menit. 

Coldplay rencananya akan membawakan 28 lagu dalam konser mereka dengan Rahmania Astrini sebagai opening act. Berikut rincian rundown konser Coldplay dikutip dari Instagram @pkentertainment.id.

 Jam berapa konser Coldplay di GBK dimulai? (Foto: Instagram/@coldplay)

Pukul 13.00 WIB : Gerbang dibuka ke area pra-fungsi

Pukul 16.30 WIB : Ultimate Experience (catatan: pemegang tiket harap tiba di lokasi 1 jam sebelum waktu yang dijadwalkan)

Pukul 17.00 WIB : Gerbang dibuka untuk pemegang tiket Ultimate Experience dan My Universe

Pukul 17.30 WIB: Gerbang dibuka untuk semua pemegang tiket

Pukul 20.00 WIB: Penampilan Rahmania Astrini

Pukul 21.00 WIB: Penampilan Coldplay 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340/coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156200/konser_coldplay-6MAY_large.jpg
Ketika Perselingkuhan Dua Bos Astronomer Terbongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3082058/coldplay-vt7s_large.jpg
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/205/3028429/coldplay-manggung-di-glastonbury-chris-martin-sebarkan-pesan-damai-untuk-palestina-NcMXatHoXF.jpeg
Coldplay Manggung di Glastonbury, Chris Martin Sebarkan Pesan Damai untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928499/tak-cuma-indonesia-coldplay-baca-pantun-saat-konser-di-malaysia-uQnpnc0ibJ.jpeg
Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926465/nada-sumbang-di-balik-kemeriahan-konser-coldplay-di-jakarta-HrJcO2PvEU.jpg
Nada Sumbang di Balik Kemeriahan Konser Coldplay di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement