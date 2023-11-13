Jam Berapa Konser Coldplay di GBK Dimulai? Simak Jadwal Lengkapnya!

Jam berapa konser Coldplay di GBK dimulai? Simak rundown lengkapnya. (Foto: Instagram/@coldplay)

JAKARTA - Jam berapa konser Coldplay di GBK dimulai? Band asal Inggris ini akan menggelar konser Music of the Spheres di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pada 15 November 2023.

PK Entertainment selaku promotor konser tersebut, telah melakukan persiapan teknis secara mendetail, termasuk hal-hal yang harus dipatuhi para penonton selama acara. Lalu bagaimana dengan rundown acara?

Konser Coldplay di GBK diperkirakan akan dimulai pukul 21.00 WIB. Namun, pihak penyelenggara belum memberikan informasi secara pasti berapa lama durasi konser tersebut.

Jika mengacu pada konser-konser Coldplay sebelumnya, seperti di Manchester Inggris pada 31 Mei 2023, Chris Martin cs menampilkan aksi spektakulernya selama 120 menit.

Coldplay rencananya akan membawakan 28 lagu dalam konser mereka dengan Rahmania Astrini sebagai opening act. Berikut rincian rundown konser Coldplay dikutip dari Instagram @pkentertainment.id.

Pukul 13.00 WIB : Gerbang dibuka ke area pra-fungsi

Pukul 16.30 WIB : Ultimate Experience (catatan: pemegang tiket harap tiba di lokasi 1 jam sebelum waktu yang dijadwalkan)

Pukul 17.00 WIB : Gerbang dibuka untuk pemegang tiket Ultimate Experience dan My Universe

Pukul 17.30 WIB: Gerbang dibuka untuk semua pemegang tiket

Pukul 20.00 WIB: Penampilan Rahmania Astrini

Pukul 21.00 WIB: Penampilan Coldplay