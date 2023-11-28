Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia

Coldplay baca pantun saat konser di Malaysia (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA - Konser Coldplay di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 22 November 2023 turut menjadi sorotan. Chris Martin turut memberikan pantun sebagai aksi panggungnya di Negeri Jiran ini.

Momen itu terlihat di unggahan media sosial akun Twitter, @RKive07. Postingan itu memerlihatkan sosok Chris Martin yang membuka konser dengan pantun berbahasa Melayu.

“Pergi Kedai Membeli Sayur. Masak Tom Yam, Pesan Bonda. Coldplay Sekarang di Kuala Lumpur. Payung Lagu Favorit Anda,” begitu bunyi pantun yang diungkap Chris Martin.

Pantun tersebut pun sukses membakar semangat para penonton meski tengah diguyur hujan.

Para penonton pun riuh saat mendengar bait-bait pantun berbahasa Melayu yang diucap Chris Martin.

“Sekarang sedang musim hujan di Malaysia. Chris sangat cerdik memasukkan baris terakhir itu sebagai isyarat untuk cuaca hujan kita,” tulis akun tersebut dikutip Selasa (28/11/2023).