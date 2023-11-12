Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Lasso Bongkar Penghasilan Album Pertama Dewa 19

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |06:30 WIB
Ari Lasso Bongkar Penghasilan Album Pertama Dewa 19
Ari Lasso bongkar penghasilan album pertama Dewa 19. (Foto: Instagram/@officialdewa19)
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso bongkar penghasilan album pertama Dewa 19 yang dirilis pada 30 November 1992. Kala itu, album ‘19’ terjual sebanyak 150.000 kopi. 

Penjualan album itu sebenarnya cukup bagus untuk band pendatang baru di era tersebut. Namun menurut Ari Lasso sang vokalis, penghasilan Dewa 19 kala itu tidak bisa dikatakan besar. 

"Aku ingat loh, gaji yang aku terima pertama kali itu Rp1.750.000. Aku tukokno kasur ibuku (Aku belikan kasur untuk ibuku)," ujar Lasso dalam channel YouTube Video Legend, pada 2 Oktober 2023. 

Ahmad Dhani menambahkan, setiap personel Dewa 19 menerima besaran gaji yang sama saat itu. “Karena kami memang dibayar flat,” tutur musisi 51 tahun tersebut.

Dhani menjelaskan, pembagian flat tersebut terjadi karena saat itu Dewa 19 belum memiliki sistem yang jelas perihal pembagian honor untuk personel, produser, hingga pencipta lagu. 

Ari Lasso bongkar penghasilan album pertama Dewa 19. (Foto: Instagram/@officialdewa19)

Ari Lasso kemudian membeberkan lebih lanjut komposisi bagi hasil dari album pertama Dewa 19. Sekitar 60 persen penghasilan album '19' mengalir ke kantong Harun sebagai produser. 

Sementara sisanya disalurkan ke personel Dewa 19. “Jadi, penghasilan Dewa itu ya Rp1.750.000 kali lima lah,” tutur Lasso menambahkan.

