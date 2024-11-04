Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:30 WIB
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne. (Foto: Instagram/@coldplay)
MELBOURNE - Chris Martin, vokalis band Coldplay jatuh dan masuk ke dalam lubang di atas panggung saat menggelar konser ‘Music of the Spheres’ di Marvel Stadium, Melbourne, Australia, pada 3 November 2024.

Dalam video yang diunggah fans di media sosial, Chris terlihat sedang membaca sambil menunjuk poster-poster yang dibawa penggemarnya. Saat berjalan mundur, dia kemudian terjerembap ke dalam lubang besar di atas panggung.

Staf yang berada di dalam lubang tersebut dengan sigap menangkap Chris Martin. Penonton terdengar terkejut saat sang penyanyi terjatuh. “Itu, uh, tidak direncanakan ya. Terima kasih sudah menangkapku. Terima kasih banyak, guys,” katanya.

Ketika kembali ke atas panggung, beberapa staf langsung memeriksanya. Penyanyi 47 tahun itu kemudian memastikan dirinya baik-baik saja tanpa ada cedera atau luka serius. 

Insiden minor yang dialami Chris Martin itu, terjadi hanya selang 3 minggu setelah Olivia Rodrigo jatuh dari panggung saat tampil di Rod Laver Arena, Melbourne. Saat itu, dia berlari mengelilingi panggung dan menyapa penggemarnya.

Coldplay xyloband
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne. (Foto: Instagram/@coldplay)







