Ternyata, Coldplay Aktif Mendukung Palestina sejak 2011

JAKARTA - Coldplay aktif mendukung Palestina sejak 2011. Dukungan itu diperlihatkan Chris Martin cs dengan mengunggah video musik Freedom for Palestine di page Facebook resmi mereka.

Mengutip The Jerusalem Post, Rabu (1/11/2023), video musik tersebut diproduksi oleh OneWorld dan didukung oleh Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD UK) dan Jews for Justice for Palestinians.

Meski Coldplay tidak terlibat dalam produksi lagu tersebut, promosi mereka di media sosial langsung menarik perhatian media Israel. Dalam waktu 6 jam, postingan tersebut berhasil mendapatkan lebih dari 3.500 like di Facebook.

Jumlah tersebut sangat besar bagi sebagian pengguna Facebook pada masa itu. Video musik Freedom for Palestine menyuarakan tuntutan agar tembok keamanan di Tepi Barat dirobohkan.

Selain itu, lagu tersebut juga menyuarakan hak asasi manusia dan keadilan untuk umat manusia. Sementara dalam visualnya, video itu menampilkan penari breakdance dan adegan animasi Palestina di pos pemeriksaan IDF (Israel Defense Forces).

Meski Coldplay mendapat dukungan dari sebagian penggemar, ada juga yang merasa terganggu dengan sikap politik band tersebut. “Coldplay sebaiknya tetap fokus pada musik saja,” kata seorang penggemar.

Sementara itu, video musik Freedom for Palestine telah ditonton lebih dari 21.000 orang di platform YouTube dalam seminggu. Dukungan Coldplay terhadap lagu tersebut meningkatkan eksposur sehingga pesan dalam lagu dapat tersampaikan.

Paul Collins, petugas media OneWorld berharap, video musik tersebut dapat menggambarkan realitas kehidupan rakyat Palestina kepada masyarakat luas sehingga memperkuat panggilan untuk perubahan.