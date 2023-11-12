Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Park Seo Joon dan Han So Hee Tayang Desember

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |06:05 WIB
Drama Baru Park Seo Joon dan Han So Hee Tayang Desember
Jadwal tayang Gyeongseong Creature. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Netflix resmi mengumumkan jadwal tayang drama terbarunya, Gyeongseong Creature, pada 12 November 2023. Drama tersebut rencananya akan dibagi dalam dua bagian. 

Gyeongseong Creature Part I dijadwalkan tayang pada 22 Desember 2023. Sementara Part 2 drama tersebut, menurut Soompi, akan dirilis pada 5 Januari 2023. 

Dibintangi Park Seo Joon, Han So Hee, dan Wi Ha Joon, drama bergenre thriller-misteri ini bercerita tentang seorang pengusaha dan mata-mata yang harus menghadapi monster penuh ketamakan. 

Jadwal tayang Gyeongseong Creature Part I tersebut diumumkan Netflix lewat sebuah video teaser yang bersetting di sebuah rumah sakit di Gyeongseong, pada musim semi tahun 1945. Kala itu, Korea Selatan masih di bawah pendudukan Jepang. 

Jadwal tayang Gyeongseong Creature Part I. (Foto: Netflix)

Video dibuka dengan barisan tentara bertopeng yang memegang senjata. Jang Tae Sang (Park Seo Joon) dengan baju berlumuran darah muncul sambil menenteng senapan di tangannya. 

Pada adegan berbeda, Yoon Chae Ok (Han So Hee) terlihat berlari sambil memegang sanapan di lorong rumah sakit. Dia kemudian terlihat mengarahkan sanapannya kepada seseorang.

Halaman:
1 2
