Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Angkat Tema Limitless, Ajang Indodax Short Film Festival 2023 Sukses Digelar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:00 WIB
Angkat Tema <i>Limitless</i>, Ajang Indodax Short Film Festival 2023 Sukses Digelar
Indodax Short Film Festival 2023 dengan teman Limitless baru saja usai digelar (Foto: Instagram/indodax)
A
A
A

JAKARTA - Indodax Short Film Festival (ISFF) 2023 baru saja selesai digelar pada Jumat, 10 November 2023 di Ice Palace Concert Hall, Lotte Shopping Avenue. Tercatat, ada 266 film yang mendaftar dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik.

Ajang ISFF 2023 sendiri memilih delapan kategori film terbaik sebagai pemenangnya. Menariknya, ada beberapa film asal Maluku, Sanggau (Kalimantan Barat), hingga Balikpapan (Kalimantan Timur) yang masuk ke dalam nominasi 15 besar ISFF tahun ini.

“Tahun ini menunjukkan peningkatan hebat antusiasme masyarakat akan ISFF 2023, yaitu meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 99 film. Peserta yang mendaftar ISFF 2023 pun tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada yang berasal dari Aceh, Sulawesi, Kupang (NTT) hingga Papua,” ujar Oscar Darmawan, CEO INDODAX.

“Dengan jumlah yang mengesankan dan persebaran yang merata ini, menunjukkan semakin berkembangnya dan meratanya industri film pendek di Indonesia,” lanjutnya.

Oscar juga mengatakan ISFF bukanlah hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sebuah ajang untuk merayakan keberagaman dalam seni perfilman.

“ISFF merupakan acara festival film pendek terbesar di Indonesia. Dengan mengangkat tema “Limitless”, ISFF 2023 ingin setiap sineas muda tidak membatasi dirinya untuk terus berkreasi. Kami ingin menciptakan momentum bagi para sineas muda agar terus melampaui batasan, menghadapi tantangan, dan merangkul kreativitas tanpa batas,” jelas Oscar.

Indodax Short Film Festival 2023

Sebagai produser sekaligus juri ISFF 2023, Mira Lesmana mengatakan jika ISFF ini dapat menjadi wadah bagi para sineas muda untuk belajar dan meningkatkan kemampuannya di dunia perfilman. Bahkan ISFF juga diharapkan dapat meningkatkan standar perfilman di Indonesia.

“Para sineas muda yang berkontribusi di ISFF tentunya akan mendapat komentar, kritikan, dan masukkan yang membantu menambah pengetahuannya dan kemampuannya dalam dunia perfilman,” ucap Mira.

Sama halnya dengan Mira Lesmana, Angga Dwimas Sasongko, selaku juri di ISFF 2023 juga menyebut bahwa ajang ISFF merupakan wadah bagi para sineas muda untuk memperlihatkan dan mengembangkan talenta-talenta mereka.

“Diharapkan ke depannya INDODAX konsisten untuk menciptakan ajang festival film pendek seperti ini, karena dapat melahirkan banyak bakat baru untuk mendongkrak industri perfilman di Indonesia,” ujar Angga.

“ISFF itu sangat unik, karena diprakarsai oleh sebuah perusahaan kripto yang jauh dari industri perfilman. Sehingga, secara tidak langsung, INDODAX membantu memperluas dan memperkenalkan industri perfilman ke khalayak umum,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement